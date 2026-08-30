logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbija u četvrtfinalu Evropskog prvenstva: Preokret protiv Hrvatske!

Srbija u četvrtfinalu Evropskog prvenstva: Preokret protiv Hrvatske!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Srpske odbojkašice napravile veliki preokret protiv Hrvatske i plasirale se u četvrtfinale Evropskog prvenstva gdje ih čeka Grčka.

Odbojkašice Srbije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva Izvor: RTS2/printscreen

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva pošto je pobijedila Hrvatsku poslije preokreta u Brnu. Na kraju, 3:1 za srpske odbojkašice, po setovima 19:25, 25:19, 25:17, 25:12.

To znači da će se srpske djevojke 2. septembra boriti protiv Grkinja za mjesto među četiri najbolje u Evropi. Interesantno je da su odbojkašice Srbije već pobijedile Grčku 3:0 u grupi, da bi potom one napravile iznenađenje u osmini finala gdje su danas savladale Francusku, što je jedno od najvećih iznenađenja na EP.

Izvor: RTS / Printscreen

Ako naše odbojkašice budu koncentrisane kao u drugom, trećem i četvrtom setu protiv Hrvatske, neće biti problema, samo ne bi smjela da se ponovi igra iz prvog seta - kada je bilo dosta konfuzije u srpskom timu što su iskoristile Hrvatice i povele 1:0.

Ipak, kada je Hena Kurtagić sredinom drugog seta uspostavila blok i zaustavila Hrvatsku, na terenu je postojao samo jedan tim. Srpske odbojkašice nisu spuštale ritam do kraja i ubjedljivo su pobedile Hrvatsku. Srpski tim predvodile su Uzelac i Bošković sa po 18 poena, Kurtagić je imala 12, Ivanović 10, a Popović osam.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Odbojka odbojkašice Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC