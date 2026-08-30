Srbija u četvrtfinalu Evropskog prvenstva: Preokret protiv Hrvatske!

Srpske odbojkašice napravile veliki preokret protiv Hrvatske i plasirale se u četvrtfinale Evropskog prvenstva gdje ih čeka Grčka.

Izvor: RTS2/printscreen

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva pošto je pobijedila Hrvatsku poslije preokreta u Brnu. Na kraju, 3:1 za srpske odbojkašice, po setovima 19:25, 25:19, 25:17, 25:12.

To znači da će se srpske djevojke 2. septembra boriti protiv Grkinja za mjesto među četiri najbolje u Evropi. Interesantno je da su odbojkašice Srbije već pobijedile Grčku 3:0 u grupi, da bi potom one napravile iznenađenje u osmini finala gdje su danas savladale Francusku, što je jedno od najvećih iznenađenja na EP.

Izvor: RTS / Printscreen

Ako naše odbojkašice budu koncentrisane kao u drugom, trećem i četvrtom setu protiv Hrvatske, neće biti problema, samo ne bi smjela da se ponovi igra iz prvog seta - kada je bilo dosta konfuzije u srpskom timu što su iskoristile Hrvatice i povele 1:0.

Ipak, kada je Hena Kurtagić sredinom drugog seta uspostavila blok i zaustavila Hrvatsku, na terenu je postojao samo jedan tim. Srpske odbojkašice nisu spuštale ritam do kraja i ubjedljivo su pobedile Hrvatsku. Srpski tim predvodile su Uzelac i Bošković sa po 18 poena, Kurtagić je imala 12, Ivanović 10, a Popović osam.

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