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Hrvatska protiv Srbije na EP: "Nema druge - tako mora sa favoritima"

Hrvatska protiv Srbije na EP: "Nema druge - tako mora sa favoritima"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Odbojkašice Srbije imaju "na papiru" lak zadatak u osmini finala, a šta kažu iz protivničkog tabora?

Odbojkašice Srbije igraju protiv Hrvatske za četvrtfinale Evropskog prvenstva Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra protiv Hrvatske u osmini finala Evropskog prvenstva u Češkoj. Izabranice Zorana Terzića će biti veliki favoriti, ali ne treba potcjenjivati ni tim koji sa klupe predvodi Igor Arbutina.

Hrvatice su prošle u nokaut fazu poslije dramatične pobjede protiv Crne Gore i sada će na megdan jednom od favorita za osvajanje najsjajnijih odličja. U kakvom raspoloženju dočekuju meč sa Srbijom?

"Odigrali smo u posljednjem kolu grupe protiv Crne Gore još jednu dramatičnu utakmicu, u kojoj smo bili na rubu provalije. Nakon dvije teške utakmice u pet setova i poraza od Švedske, koji je svakako ostavio trag, peta utakmica u sedam dana i umor koji se nagomilao uzrokovali su da jako loše uđemo u utakmicu. Nikako nismo uspijevali da uspostavimo svoj ritam. Sve dok nismo došli u izuzetno tešku situaciju, kada smo gubili 2:1 u setovima. Tada su djevojke 'pustile ručnu'", rekao je selektor Hrvatske Igor Arbutina.

Šta je prodrmalo tim i kako sa Srbijom u osmini finala?

"Andrea je donijela dodatnu energiju na teren i svakako doprinijela tom preokretu. Na kraju smo, mogu reći, čak superiornom igrom osvojili ta dva odlučujuća seta. Sada nas čeka Srbija, jedna od najboljih svjetskih ekipa, koja očekuje borbu za zlato na ovom EP-u", rekao je Arbutina i dodao:

"Nadam se da ćemo se do tog susreta uspjeti da se odmorimo i oporavimo jer imamo i određenih zdravstvenih tegoba. Nadam se i da će djevojke bez ikakvog tereta, opušteno, ući u taj meč. To je nokaut-faza, atraktivan protivnik i daćemo sve od sebe da pokušamo da ispariramo protivniku i tražićemo svoju priliku za pobjedu", zaključio je Arbutina.

Utakmica između Srbije i Hrvatske počinje od 19 časova u nedjelju.

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01:02
Hena Kurtagić intervju na Evropskom prvenstvu
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

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Tagovi

Odbojka Srbija Hrvatska odbojkašice

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