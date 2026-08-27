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Šta se dešava sa Tijanom Bošković? Oglasio se selektor Zoran Terzić!

Šta se dešava sa Tijanom Bošković? Oglasio se selektor Zoran Terzić!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Selektor Zoran Terzić otkrio je zdravstveno stanje Tijane Bošković, koja ima manji problem sa petom, ali nije ozbiljno povrijeđena.

Zoran Terzić o Tijani Bošković Izvor: René Nijhuis / Alamy / Profimedia

Selektor odbojkašica Srbije Zoran Terzić otkrio je detalje o zdravstvenom stanju Tijane Bošković i stavio tačku na strahovanja da je najbolja srpska odbojkašica doživjela ozbiljniju povredu.

Bošković je u četvrtak protiv Ukrajine odigrala samo prvi set, nakon čega je ostatak utakmice provela na klupi. Srbija je slavila maksimalnim rezultatom 3:0 i grupnu fazu Evropskog prvenstva završila sa svih pet pobjeda.

Terzić je poslije utakmice objasnio zbog čega je odlučio da ne rizikuje sa svojom najboljom igračicom.

"Tijana igra za reprezentaciju bez prekida od 2014. godine. Normalno je da već tijelo ne može baš da izdrži kao što je nekad moglo", rekao je Terzić.

Selektor je potom otkrio i šta konkretno muči Bošković.

"Ima mali problem sa petom. Nije ništa strašno, mogla je danas da završi utakmicu bez problema, ali jednostavno nismo htjeli da rizikujemo na ovakvim mečevima koji ipak ne znače ni blizu kao ovi koji tek slijede."

Ovakva odluka jasno pokazuje da je stručni štab Srbije odlučio da maksimalno zaštiti svoju najveću zvijezdu uoči nokaut faze takmičenja. Srbija je grupnu fazu završila na prvom mjestu sa maksimalnih 15 bodova i sada je očekuje mnogo ozbiljniji izazov u borbi za završnicu prvenstva.

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Tagovi

odbojkašice Zoran Terzić Odbojka Evropsko prvenstvo

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