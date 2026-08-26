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Srbija gazi na Evropskom prvenstvu: Dominacija Tijane Bošković, "crta" se meč protiv Hrvatske

Srbija gazi na Evropskom prvenstvu: Dominacija Tijane Bošković, "crta" se meč protiv Hrvatske

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobijedila je Grčku i obezbijedila prvo mjesto u grupi na Evropskom prvenstvu. Na redu je potencijalni meč protiv Hrvatske.

Odbojkašice Srbije pobijedile Grčku na Evropskom prvenstvu Izvor: EPA/RUNGROJ YONGRIT

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobijedila je Grčku 3:0 (25:22, 25:13, 25:18) u 4. kolu Evropskog prvenstva u češkom gradu Brno. Na taj način, u meču koji je trajao 82 minuta, ekipa Zorana Terzića ostvarila je i četvrtu pobjedu u četiri odigrana meča, čime je ostala jedina perfektna u Grupi B.

Najefikasnija u srpskom timu bila je Tijana Bošković sa 20 poena, Aleksandra Uzelac završila je sa 12 poena, Hena Kurtagić sa 10, a Mina Popović 7, sa poenom više od Branke Tice.

Trijumfom protiv Grčke, Srbija je i matematički obezbijedila prvo mjesto u grupnoj fazi, jer je definitivno odmakla drugoplasiranoj Češkoj, koju je pobijedila 3:1. Srpski tim će naredni meč igrati protiv Ukrajine 27. avgusta u posljednjem kolu grupne faze u Češkoj.

Posle Ukrajine, 30. ili 31. avgusta, Terzićeve izabranice nastupaće u osmini finala, a potencijalni rival je Hrvatska, trenutno četvrtoplasirana u Grupi D sa skorom 1-3. Ipak, za definitivnu najavu potrebno je da u toj grupi svoje mečeve odigraju i Crnogorke (0-3), protiv Slovačke i upravo protiv Hrvatske.

Podsjetimo, srpske odbojkašice su prije meča protiv Grčke pobijedile i Austriju 3:0, Češku 3:1 i Bugarsku 3:0. 

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Tagovi

odbojkašice Srbija Grčka

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