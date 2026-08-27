Ubjedljiva pobjeda Srpkinja i protiv Ukrajine, za dominantan kraj učešća u grupnoj fazi.

Izvor: EPA/RUNGROJ YONGRIT

Reprezentacija Srbije ubjedljivo je pobijedila i Ukrajinu na Evropskom prvenstvu (25:21, 25:22, 25:21). Samo jedan set su evropske vicešampionke izgubile u grupnoj fazi i ostvarile su svih pet pobjeda. Ni u meču protiv Ukrajinki, bez takmičarskog značaja, izabranice Zorana Terzića nisu sebi dopustile opuštanje i kalkulisanje, pa su furioznom igrom završile učešće u Brnu i ispratile Ukrajinke kući.

Najefikasnija u srpkom timu bila je Aleksandra Uzelac sa 22 poena, Branka Tica je dodala 12, Hena Kurtagić šest uz četiri poenterska bloka. Sedam poena dodala je Mina Popović, takođe sedam Tijana Bošković, ali je odigrala samo prvi set.

Vidi opis Srbija poslala Ukrajinu kući sa Evropskog prvenstva: Potpuna dominacija odbojkašica, 5/5 u grupnoj fazi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: sportpix / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Aleksandar Dimitrijevic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Dušan Milenković/ATA images Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: EPA/RUNGROJ YONGRIT Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: EPA/RUNGROJ YONGRIT Br. slika: 10 10 / 10

Srbija sada ima dane odmora do početka nokaut faze, u kojoj bi 30. ili 31. avgusta mogla da igra protiv Hrvatske ili Slovačke u osmini finala, takođe u Brnu.

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