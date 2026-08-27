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Srbija poslala Ukrajinu kući sa Evropskog prvenstva: Potpuna dominacija odbojkašica, 5/5 u grupnoj fazi

Srbija poslala Ukrajinu kući sa Evropskog prvenstva: Potpuna dominacija odbojkašica, 5/5 u grupnoj fazi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Ubjedljiva pobjeda Srpkinja i protiv Ukrajine, za dominantan kraj učešća u grupnoj fazi.

Odbojkašice Srbije pobijedile Ukrajinu Izvor: EPA/RUNGROJ YONGRIT

Reprezentacija Srbije ubjedljivo je pobijedila i Ukrajinu na Evropskom prvenstvu (25:21, 25:22, 25:21). Samo jedan set su evropske vicešampionke izgubile u grupnoj fazi i ostvarile su svih pet pobjeda. Ni u meču protiv Ukrajinki, bez takmičarskog značaja, izabranice Zorana Terzića nisu sebi dopustile opuštanje i kalkulisanje, pa su furioznom igrom završile učešće u Brnu i ispratile Ukrajinke kući.

Najefikasnija u srpkom timu bila je Aleksandra Uzelac sa 22 poena, Branka Tica je dodala 12, Hena Kurtagić šest uz četiri poenterska bloka. Sedam poena dodala je Mina Popović, takođe sedam Tijana Bošković, ali je odigrala samo prvi set.

Srbija sada ima dane odmora do početka nokaut faze, u kojoj bi 30. ili 31. avgusta mogla da igra protiv Hrvatske ili Slovačke u osmini finala, takođe u Brnu.

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Odbojka odbojkašice

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