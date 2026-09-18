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Branko Radujko: "Vjerujem da možemo da vidimo srpske klubove u finalu Lige Evrope"

Branko Radujko: "Vjerujem da možemo da vidimo srpske klubove u finalu Lige Evrope"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Branko Radujko vjeruje u mogućnost da srpski klubovi igraju finale Lige Evrope.

Branko Radujko srpski klubovi mogu da igraju finale Lige Evrope Izvor: RTS/Screenhot

Beograd je dobio domaćinstvo finala Lige Evrope za 2029. godinu i tim povodom generalni sekretar FSS Branko Radujko ispričao je u "Jutarnjem programu" RTS-a šta je presudilo:

"Prvo, liderstvo i vizija naše države koja je odlučila da investira u Nacionalni stadion. On nije ni dovršen, a već kroz ovo dobija potvrdu. Takođe i namjera da se kod nas odigravaju finala velikih takmičenja. Država je pokazala spremnost i garancije za vrlo zahtjevne kriterijume Uefe u oblasti infrastrukture, saobraćaja, bezbjednosti, smještaja, graničnih procedura i tako dalje".

"UEFA je u ovom slučaju pokazala spremnost da se nagradi svako ko je spreman za ulaganja u fudbalsku infrastrukturu. I kao treće, izuzetno dobra organizacija Uefinog kongresa prošle godine. Pokazali smo administrativni kapacitet", istakao je Radujko.

Može li srpski klub u finale Lige Evrope?

Beograd je pobijedio Torino, Ankaru i Bukurešt, te dva francuska takmaca - "Park prinčeva" u Parizu i stadion Olimpika iz Liona. To znači da će Beograd za tri godine biti domaćin za oko 50 hiljada navijača, ali nadamo se da će biti i domaćih.

"Vjerujem da je moguće (da neki srpski klub bude u finalu, prim. aut.). Za to su potrebni vrijeme i istrajnost u promjenama, da se isprati modernizacija u upravljanju klubovima, Savezom i rad od školskog nivoa takmičenjima. Potrebna je kompletna reforma, od identifikacije talenata do stanja uma u profesionalnom fudbalu. Svi moraju da žele što kvalitetniju ligu, jer samo u takvoj konkurenciji nastaju igrači i razvijaju se klubovi, uz neizbježnu potrebu da suđenje bude kao u Evropi", kaže Radujko i dodaje:

"Da li će to biti 2029? Niko to ne može da kaže, ali vjerujem u budućnost našeg fudbala. Ovdje je podneblje talenata. Problem je što se kod nas radi kao i ranije, a svi su se promijenili", kazao je Radujko.

Izbori u FSS

Naredni važan događaj u FSS-u je konstitutivna sjednica Skupštine 17. oktobra: "Bira se predsjednik, četiri potpredsjednika i članovi Izvršnog odbora. Izabraće se i disciplinski organi i oni za licenciranje. Rok za kandidature je 2. oktobar", zaključio je Radujko.

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Tagovi

Branko Radujko fudbal FSS Liga Evrope

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