Radujko poslije odluke UEFA: "Želim pune tribine, a nadam se da će neki naš klub igrati to finale"

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko se oglasio iz Soluna, gdje je Beograd postao domaćin finala Lige Evrope 2029. godine.

Izvor: MN PRESS

Izvršni komitet UEFA donio je odluku da Srbiji i Beogradu povjeri organizaciju UEFA Lige Evrope 2029, što će biti jedan od najvećih sportskih događaja u regionu. Odluka je donesena u Solunu gdje se našao i generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko, koji je iznio utiske poslije važne odluke za Srbiju.

"Riječ je o drugom po značaju, atraktivnosti i prestižu finalu evropskih klupskih takmičenja, odmah poslije Lige šampiona, čije će se finale te godine igrati nedjelju dana kasnije na Kamp Nou u Barseloni. A prije toga, finale Lige Evrope na Nacionalnom stadionu u Beogradu. To je ogromna stvar za sve nas i još jedna potvrda velikog povjerenja koje smo stekli. Poslije odlično organizovanog Kongresa UEFA u Beogradu i povjerenja koje smo dobili za organizaciju Evropskog prvenstva za mlade reprezentacije 2027. godine, sada nam je povjeren još jedan impresivan fudbalski događaj. Sasvim sigurno svi možemo da budemo ponosni, imamo mnogo razloga za to, ali nas, naravno, očekuje i veliki posao, baš kao što je veliki rad bio neophodan da bismo uopšte došli do ovakve odluke", rekao je Radujko.

Radujko je napomenuo da iza uspjeha Srbije da dobije organizaciju Lige Evrope u Beogradu stoji naporan rad.

"Apsolutno. Prije svega, da naša država nije donijela odluku da uđe u jednu ovako veliku investiciju, nikada ne bismo mogli da se kandidujemo za organizaciju ovako prestižnih događaja. Uvjeren sam da će ovo biti samo prvi u nizu velikih fudbalskih događaja na Nacionalnom stadionu. Zato veliku zahvalnost dugujemo državi, predsjedniku Republike, Vladi Srbije, nadležnim ministarstvima i svim institucijama koje su pružile neophodne garancije koje UEFA zahtijeva za organizaciju ovakvog događaja. Od infrastrukture i graničnih procedura, do bezbjednosti i zdravstvenih usluga. Sve mora da bude na najvišem mogućem nivou da bi UEFA ukazala povjerenje za organizaciju jednog ovakvog finala.

Fudbalski savez Grčke obilježava 100 godina "Od srca im čestitam veliki jubilej. To su naši prijatelji i Grčka je velika fudbalska nacija. U svoje ime, u ime predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Dragana Džajića i svih članova Izvršnog odbora FSS, upućujem im iskrene čestitke. A već za nekoliko dana dočekaćemo ih u Beogradu, na našoj prvoj utakmici u novom izdanju Lige nacija."

S druge strane, lično želim da zahvalim rukovodstvu i ekspertima UEFA, koji su imali veliko razumijevanje za našu prijavu i kandidaturu i koji su nam mnogo pomogli tokom čitavog procesa da bismo danas došli do ovakve odluke. Posebno želim da zahvalim projektnom timu Fudbalskog saveza Srbije, koji je iznio ogroman posao. Iza ove odluke su hiljade i hiljade tabela, podataka, pitanja i odgovora koje je trebalo pripremiti i obraditi. Sve smo to uspješno završili i jedva čekam da se vratim u Beograd, da im lično čestitam i zahvalim na svemu što su uradili."

"Želim pune tribine"

Finale UEFA Lige Evrope je na programu 2029. i biće jedan od velikih projekata za srpski fudbal. Osim toga, naša zemlja će sa Albanijom biti domaćin i Evropskog prvenstva za mlade.

"Volio bih da svi koji dođu u Beograd vide jedan divan i gostoprimljiv narod, jednu divnu zemlju koja voli fudbal. Želim pune tribine, da sve naše goste dočekamo na pravi način i da iz Srbije ponesu najljepše utiske. A nadam se, zašto da ne, da bi možda i neki od naših klubova mogao da zaigra u tom finalu."

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