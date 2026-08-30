Sjajne vijesti iz Taranta: Odbojkašice donijele bronzanu medalju Srbiji

Odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila bronzanu medalju u Tarantu.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Ženska mediteranska reprezentacija Srbije zauzela je treće mjesto i osvojila bronzanu medalju na XX Mediteranskim igrama 2026. u Tarantu.

Srbija je danas u utakmici za treće mjesto pobijedila Grčku 3:2 poslije 122 minuta igre (22:25, 25:16, 25:20, 18:25 i 15:7).

U meču prepunom preokreta i neizvjesnosti Srbija je uspjela da savlada Grčku i osvoji medalju. Marijani Boričić je ovo druga uzastopna bronzana medalja na Mediteranskim igrama, a djevojke su svojim igrama pokazale da Zoran Terzić može u budućnosti da računa na njih u seniorskoj selekciji.

Najefikasnija u srpskom timu bila je Nataša Cikuc sa 20 poena, jedan manje imala je Mina Mijatović, dok je dvocifrena bila i Tamara Miljević sa 14.

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