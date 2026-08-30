Strašan peh za reprezentaciju Srbije: Na Hrvatsku bez važnog aduta

Zoran Terzić ostao je bez još jedne igračice na jako važnoj poziciji.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra u osmini finala Evropskog prvenstva protiv Hrvatske, a nekoliko sati pred važan meč stižu jako loše vijesti. Selektor Zoran Terzić neće moći da računa na Minju Osmajić koja je zadobila povredu koja će je onemogućiti da nastavi turnir.

Ovo je treći veliki peh za srpsku selekciju, pošto su ranije iz konkurencije ispale Maja Aleksić (zdravstveni problemi) i Maša Kirov (pokidala prednje ukrštene ligamente).

Povodom nove povrede oglasio se doktor reprezentacije Dejan Aleksandrić koji je potvrdio da Minju čeka duža pauza.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

"Tokom treninga pred utakmicu sa Hrvatskom prilikom doskoka Minja se nezgodno oslonila na desnu ruku i zadobila prelom treće metakarpalne kosti. Zbrinuta je u regionalnoj ustanovi, postavljena je imobilizacija i uslijediće pauza četiri do šest nedjelja", rekao je Aleksandrić za Meridian Sport.

Osmajić se tek vratila poslije teške povrede zbog koje je propustila cijelu prethodnu sezonu. Doživjela je jedan od najtežih pehova, morala je na operaciju ligamenata, pa nije bila u sastavu za Svjetsko prvenstvo prošlog ljeta.

Terziću su na poziciji srednjeg blokera ostale još Hena Kurtagić, Mina Popović i Ljubica Milojević. Utakmica je na programu od 19 časova, a srpska reprezentacija će imati ulogu velikog favorita.

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