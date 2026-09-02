Kad Srbija igra polufinale Evropskog prvenstva? Još ne zna protivnika, ali ovo je termin

Srbija će u četvrtak saznati protivnika u polufinalu Evropskog prvenstva, a to će vjerovatno biti Turska.

Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA

Odbojkašice Srbije su bez većih problema savladale Grčku (3:0) u četvrtfinalu Evropskog prvenstva, a to znači i selidbu u Tursku za srpski nacionalni tim. Završnica turnira igraće se u Istanbulu, a srpski tim mogao bi odmah na megdan domaćoj ekipi - pošto je Turska u grupnoj fazi kalkulisala i izabrala Srbiju kao rivala.

Prije nego što i zvanično bude zakazan meč Turske i Srbije, domaća selekcija će morati da pobijedi Njemačku u četvrtfinalu. Ta utakmica na programu je dan nakon trijumfa Srbije nad Grčkom, ali je jasno da je Turska jednom nogom već među četiri najbolja tima - jer je ubjedljivi favorit. Ako Turska savlada Njemačku, ostvariće joj se baš ono što je željela.

Tokom grupne faze Evropskog prvenstva reprezentativke Turske poražene su od Poljske, koja je na taj način osvojila prvo mjesto u grupi i otišla u gornju polovinu žrijeba. Tamo je reprezentacija Italije, jedan od najboljih timova na svijetu, a njih su Turci željeli da izbjegnu sve do finalnog meča. Izračunali su da će lakše u polufinalu savladati Srbiju, a da li je to tačno vidjećemo tek nakon odigranih mečeva u završnici.

Srbija će svoj polufinalni meč igrati 5. septembra, a to će biti drugi meč dana i ostavljeno mu je mjesto u večernjem dijelu programa. Prvo ćemo gledati okršaj iz gornje polovine žrijeba gdje će snage vjerovatno odmjeriti Poljska i Italija, a zatim i meč Srbije koja će imati dan više za odmor od svog rivala. Istina, ekipa Zorana Terzića tek treba da otputuje iz češkog Brna do Istanbula, u kojem se igraju posljednji mečevi na takmičenju.

Domaćin mečeva u polufinalu, utakmice za treće mjesto i finala Evropskog prvenstva biće dvorana Sinan Erdem. Nema sumnje da će biti ispunjena do posljednjeg mjesta i da će lokalni navijači praviti ogromnu buku kako bi Turska stigla do zlatne medalje na takmičenju koje je organizovala uz podršku Češke, Azerbejdžana i Švedske.

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