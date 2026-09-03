Srbija - Turska u polufinalu Evropskog prvenstva: Spremite se, gledaćemo odbojkaški klasik

Turska je željela da igra protiv Srbije pred svojim navijačima, u polufinalu Evropskog prvenstva i taj plan se ostvario.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Odbojkaška reprezentacija Srbije je u srijedu po podne rutinskom pobjedom nad Grčkom obezbijedila plasman u polufinale Evropskog prvenstva, a sada zna i protiv koga će igrati. Ispunio se plan Turske, koja je željela da baš protiv srpskog tima igra u polufinalu, pred svojim navijačima. Pobjedom nad Njemačkom (3:1) u četvrtfinalu to su i osigurale.

Polufinale Evropskog prvenstva Srbija i Turska igraće u hali "Sinan Erdem", pred punim tribinama navijača koji će biti jak vjetar u leđa domaćem timu. Zbog toga će posao Zorana Terzića i reprezentativki Srbije biti još teži, ali... Gledali smo prethodnih godina kako Srbija pobjeđuje na najbitnijim mečevima na velikim takmičenjima i gotovo redovno osvaja odličja!

Turska je do polufinala Evropskog prvenstva stigla malo teže nego što se očekivalo, jer su Njemice pružile stvarno dobar otpor, posebno u drugom setu koji im je i pripao. Ipak, u ostala tri seta potpuno je dominirala naturalizovana Kubanka Melisa Vargas, nerješiva enigma za reprezentativke Njemačke.