"Znam da jedva čekaju, one ne mogu da žive bez toga": Zoran Terzić pred polufinale EP protiv Turske

Srbija se priprema za polufinale EP protiv Turske, a Terzić vjeruje u kvalitet svog tima, naglašavajući značaj iskusnijih igračica i potencijal mladih talenata.

Izvor: MN PRESS

Selektor odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić oglasio se pred subotnji spektakl - polufinale Evropskog prvenstva protiv Turske u Istanbulu (15 časova).

Biće to repriza finala Evropskog prvenstva iz 2023. godine i susret dvije odbojkaške sile.

"Ne treba biti mnogo pametan, pa znati i reći da će biti vrlo teška utakmica za nas. Protivnik je aktuelni prvak Evrope, ekipa koja sigurno vrijedi, u svakom smislu. Prvo i osnovno, igraju kod kuće, a mi svi znamo šta to znači za njih. To je tim koji godinama igra mnogo bolje kod kuće nego na strani.

Sigurno da neće biti lako. Imaju i oni svojih mana, imamo i mi svojih prednosti, naravno i mana... Vidjećemo ko će to sve bolje iskoristiti i nadam se da će naše igračice, kao i nebrojeno puta do sada, uspjeti da dobiju ovu utakmicu, vrlo važnu za nas. Ne samo zbog medalje za nas na Evropskom prvenstvu, već i zbog zamajca za sljedeće godine", rekao je Terzić.

Srbija ima u ekipi miks iskusnih, trofejnih odbojkašica predvođenih Majom Ognjenović i Tijanom Bošković, i jako mladih, koje će biti budućnost srpske odbojke i reprezentacije u godinama pred nama.

"Za mlade djevojke ne mogu ništa da garantujem, jer ih još nisam vidio u toj situaciji zaista. Za ove stare znam da jedva čekaju. Jednostavno, one ne mogu da žive i da igraju bez tog pritiska i to im odgovara. A što se tiče mlađih, iskreno govoreći mislim da ne bi trebalo da bude problema, na osnovu onoga što sam do sada vidio. Mislim da će napraviti svoje najbolje rezultate praktično baš sutra."