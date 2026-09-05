Terzić preuzeo krivicu za poraz od Turske: "Moja je greška, možda iz stare navike"

Selektor Srbije Zoran Terzić razočaran nastupom svog tima u polufinalu EP protiv Turske. "Oni ništa posebno, a mi katastrofalni", rekao je trofejni stručnjak

Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije Zoran Terzić potpuno je preuzeo odgovornost za ubjedljiv poraz od Turske u polufinalu Evropskog prvenstva u Istanbulu. Rekao je da protivnik nije bio prejak ni u svom najboljem izdanju, naprotiv, već da je srpski tim odigrao katastrofalno. Prije svega iz psihološkog ugla.

"Treba odgledati još jednom utakmicu na miru, ali moje mišljenje je da je Turska nikad slabija, ali mi katastrofalni - definitivno katastrofalni, prije svega na psihološkom planu. Vidjelo se od početka utakmice da nemamo šansu da igramo neku našu igru, za šta naravno preuzimam krivicu na sebe. Uvijek je trener kriv kada ekipa nije psihološki spremna za jedan ovakav meč."

Rekao je Terzić da je možda trebalo drugačije spremati meč, s obzirom na mladost značajnog broja igračica Srbije.

"Možda sam po staroj navici odradio pripremu za meč onako kako sam je radio uvijek, a ovdje ima novih igrača, novih lica, koja vjerovatno traže nešto drugo, ali definitivno je moja greška i stojim iza toga, to nije sporno", kazao je on.

"Gdje smo bili u prva dva seta?"

Nabrajao je trofejni selektor Srbije šta sve nije valjalo u igri. I mogao je još dugo da nabraja.

"Vidjeli ste i sami, prve dvije akcije sa Minom Popović odigrali smo u trećem setu. Najbolji servis nam je bio u trećem setu. Uzelac, ona kratka lopta iz 'četvorke', u trećem setu. Gomila stvari se pojavila prvi put u trećem setu, a dotle ništa!"

Kao slikovit primjer izdvojio je turski prijem servisa.

"Turkinje imaju generalno problem sa prijemom servisa, sa nekih 30 i nešto odsto idealnog pozitivnog prijema, a danas su ga imale u drugom setu 80 odsto. Ne 40 ili 50, već 80! Nisu mogle da nauče za dan da primaju servis, nego je naš bio smiješan, u najmanju ruku. Ubacivali smo ga vjerovatno uz strah od greške. Ova utakmica zato ne zaslužuje nikakvu dublju analizu, vidjelo se šta je u pitanju, gdje je greška, da ne funkcionišemo kako treba na terenu i to je to."

"Ne pamtim kada nam se ovo desilo"

Izvor: MN PRESS

Pred Srbijom je sada meč protiv Poljske ili Italije u nedjelju od 15 časova, za treće mjesto u Evropi.

"Za sutra se nadam i vjerujem. Bez obzira na to što su tu neki novi igrači, reprezentacija Srbije je reprezentacija Srbije i trebalo bi ako ništa drugo da se pojavi dodatna motivacija i dodatna želja za medaljom. I malo bar onog inata koji nas je krasio uvijek."

Da li je Terzić mogao da malo "naljuti" igračice i da isprovocira njihovu reakciju tokom "sporog" starta?

"Nemam šta da ih ljutim ili ne, ako nisu sposobne za tu utakmicu, onda je to tako. Jednostavno, govorili smo sve vrijeme da sve zavisi samo od nas, ništa drugo. Da smo odigrali našu normalnu utakmicu... Pazite, danas smo odigrali meč u kojem nismo imali nijedan as. Ne znam da li je bio neki u trećem setu, ali u prva dva definitivno nije. Ne pamtim kada nam se to desilo."

Mijenjao je Terzić postave, ali nije upalilo.

"Došlo je do promjene jer nijedna od primača, uključujući i libera, nisu funkcionisale kako treba na prijemu. Ne u smislu da su loše primale servis koji je bio dobar, jak, već je bilo vidljivo da to rade izuzetno tvrdo, kruto, da nisu opuštene i zato sam ih promijenio."

Koliko će biti teško spremiti se za nedjelju?

"Neće biti preveliki problem, baš zbog načina na koji smo izgubili. Neće biti pretjeranog smirivanja, ni umora, ni ne znam čega. Vide one same i svjesne su da to nije bila naša igra, da smo bili stegnuti i da nismo mislili na ono o čemu je trebalo da razmišljamo - svi zajedno. Znači, ne samo igračice, već i mi i one. I sutra bi trebalo da prebacimo naš trening na utakmicu i to je to."