Mina Popović: "Ne mogu puno toga da kažem, biće potrebno vrijeme"

Odbojkašicama Srbije veoma teško pao poraz od Turske u polufinalu Evropskog prvenstva

Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Srpska odbojkašica Mina Popović teško je nalazila riječi poslije poraza od Turske u polufinalu Evropskog prvenstva u Istanbulu (0:3).

"U ovom trenutku ne mogu puno toga da kažem. Naravno, pod utiskom sam ovakve utakmice, trebaće vrijeme da se sve slegne. Čestitka ekipi Turske, bile su bolje danas i mislim da nismo uspjeli da dođemo ni u jednom trenutku do svoje igre, ritma...", rekla je Mina Popović u dvorani "Sinan Erdem" za TV Arena sport.

Turkinje su pobijedile 3:0 u setovima, a meč je trajao 86 minuta. Ni u jednom trenutku srpski tim nije pokazao svoj puni potencijal i kao da je velika želja sputala izabranice Zorana Terzića.

"Borile smo se, ne mogu da kažem da nismo, postojala je želja i zbog toga mi je najteže. Danas je ishod takav kakav jeste, sutra nas očekuje još važnija utakmica i samo bi trebalo da što prije ohladimo glave i spremimo se za sutra."

"Nije lako sada odmoriti, spustiti glave"

Srbija igra za bronzu i za plasman na Svjetsko prvenstvo i igraće protiv poražene ekipe iz duela Poljske i Italije (subota, 18 časova). Biće teško ohladiti glave, ali Mina Popović i iskusnije saigračice znaju šta je sada neophodno.

"Teško je uvijek kada se igraju polufinale i finale dan za danom. Nije lako odmoriti, spustiti adrenalin i odspavati, ali to nam je zadatak i da sutra pokažemo mnogo bolju igru nego danas", dodala je Mina Popović.