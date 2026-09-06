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Samo jedna Srpkinja u idealnom timu: Hena Kurtagić najbolji bloker Evrope

Samo jedna Srpkinja u idealnom timu: Hena Kurtagić najbolji bloker Evrope

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Srpska odbojkašica Hena Kurtagić našla se u idealnom timu Evropskog prvenstva.

Hena Kurtagić u idealnom timu Evropskog prvenstva Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia

Veliko priznanje za Henu Kurtagić! Srpska odbojkašica našla se u idealnom timu Evropskog prvenstva, čime je zaokružila sjajan nastup na kontinentalnom takmičenju. Jedna od najboljih u klupskim odmjeravanjima sad je jedna od najboljih i na reprezentativnom planu.

Kurtagić je bila jedna od najvažnijih igračica Srbije na putu do bronzane medalje, a posebno se istakla u bloku. Na kraju prvenstva upravo je završila kao najbolji bloker turnira, što joj je donijelo mjesto među najboljim odbojkašicama Evrope. I tokom čitave sezone klubovi su strahovali od Hene Kurtagić i njenog skoka u bloku, a sad je ta dominacija i potvrđena.

Hena je u idealnom timu jedina predstavnica Srbije, dok ostatak postave čine odbojkašice Turske i Italije, koje su se borile za evropsko zlato u finalu. Nije bilo mjesta za najbolju na svijetu - Tijana Bošković ostala je izvan tima, iako je vodila Srbiju do bronze u Istanbulu.

Za najkorisniju igračicu prvenstva izabrana je Melisa Vargas, dok je priznanje za najboljeg trenera pripalo Danijeleu Santareliju. Italijanski stručnjak je sa Turskom osvojio drugu uzastopnu titulu prvaka Evrope.

Kako izgleda idealan tim Evropskog prvenstva?

  • Korektor - Melisa Vargas (Turska)
  • Tehničar - Alesija Oro (Italija)
  • Primači - Mirjam Sila (Italija), Derja Čebedžioglu (Turska)
  • Srednjaci - Hena Kurtagić (Srbija), Zehra Guneš (Turska)
  • Libero - Gizem Orge (Turska)

Šta je rekla Hena Kurtagić?

Izvor: Berk Yoleri / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpska odbojkašica je još poslije osvojene bronze očekivala da će biti najbolji bloker takmičenja. Međutim, nagrade joj nisu prioritet"Pa dobro, to već dolazi timskim radom jer da nismo osvojili medalju ne bi bilo ničega. Drago mi je da smo osvojile bronzu i svaka igračica je pojedinačno najbolja. Za mene i cijelu Srbiju. To je jedna nagrada individualno, ali ovo je bitnije", završila je Hena Kurtagić.

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Tagovi

Odbojka odbojkašice Srbija Hena Kurtagić

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