Pogledajte slavlje bronzanih odbojkašica Srbije

Odbojkašice Srbije su redom pustile suzu nakon osvajanja bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u Turskoj.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Odbojkašice Srbije savladale su Poljsku 3:1 (25:21, 25:19, 15:25, 25:18) i tako su osvojile bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu. Nakon sjajnog turnira i nove medalje za srpski tim, potekle su i suze!

Prvo smo vidjeli u kadru kako suze briše najiskusnija, tehničarka Maja Ognjenović, koja je nakon meča istakla da ne želi još uvijek da priča o penziji, Zatim smo vidjeli i Branku Ticu koja plače, ali najdirljivija scena je bila sa Tijanom Bošković i Slađanom Mirković u glavnoj ulozi.

Tijana Bošković nas je sa 29 poena dovela do pobjede, a rezervna tehničarka ju je zagrlila. Krenule su joj suze, nakon čega ju je Tijana poljubila u čelo, a Slađana je uzvratila poljupcem u obraz. Pogledajte emotivan momenat proslave dvije srpske odbojkašice:

Pogledajte 00:34 Odbojkašice Srbije plaču Izvor: Arena 5 Premium Izvor: Arena 5 Premium

Šta su rekle srpske odbojkašice?

"Naravno žao mi je što nismo uspjele juče da se kvalifikujemo u finale, ali šta je tu je. Pokazale smo borbu poslije ne baš laganog poraza od juče. Meni i mnogim djevojkama je ovo prva medalja koju smo osvojile za Srbiju. Vjerujem da će biti još medalja koje ćemo da osvojimo", rekla je Hena Kurtagić za "Arenu sport".

"Kao što ste rekli imali smo veoma nezgodnu utakmicu protiv veoma dobre ekipe Poljske koju dosta respektujemo. Bilo nam je važnije poslije lošeg izdanja protiv Turske koje je bilo jedno od najlošijeg ikada. Srećna sam i ponosna što smo uspjele da se oporavimo i da se vratimo i da dobro odigramo danas. Poljska igra veoma dobru odbojku u posljednjih 15-20 godina. Nije bilo lako protiv njih. Ova bronza je za nas zaslužena", rekla je Maja u izjavi na engleskom.

(MONDO)

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