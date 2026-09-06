logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pogledajte slavlje bronzanih odbojkašica Srbije

Pogledajte slavlje bronzanih odbojkašica Srbije

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Odbojkašice Srbije su redom pustile suzu nakon osvajanja bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u Turskoj.

Sladjana mirkovic I tijana boskovic suze I poljubac Izvor: Printscreen/Arena Sport

Odbojkašice Srbije savladale su Poljsku 3:1 (25:21, 25:19, 15:25, 25:18) i tako su osvojile bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu. Nakon sjajnog turnira i nove medalje za srpski tim, potekle su i suze!

Prvo smo vidjeli u kadru kako suze briše najiskusnija, tehničarka Maja Ognjenović, koja je nakon meča istakla da ne želi još uvijek da priča o penziji, Zatim smo vidjeli i Branku Ticu koja plače, ali najdirljivija scena je bila sa Tijanom Bošković i Slađanom Mirković u glavnoj ulozi. 

Tijana Bošković nas je sa 29 poena dovela do pobjede, a rezervna tehničarka ju je zagrlila. Krenule su joj suze, nakon čega ju je Tijana poljubila u čelo, a Slađana je uzvratila poljupcem u obraz. Pogledajte emotivan momenat proslave dvije srpske odbojkašice: 

Pogledajte

00:34
Odbojkašice Srbije plaču
Izvor: Arena 5 Premium
Izvor: Arena 5 Premium

Šta su rekle srpske odbojkašice?

"Naravno žao mi je što nismo uspjele juče da se kvalifikujemo u finale, ali šta je tu je. Pokazale smo borbu poslije ne baš laganog poraza od juče. Meni i mnogim djevojkama je ovo prva medalja koju smo osvojile za Srbiju. Vjerujem da će biti još medalja koje ćemo da osvojimo", rekla je Hena Kurtagić za "Arenu sport".

"Kao što ste rekli imali smo veoma nezgodnu utakmicu protiv veoma dobre ekipe Poljske koju dosta respektujemo. Bilo nam je važnije poslije lošeg izdanja protiv Turske koje je bilo jedno od najlošijeg ikada. Srećna sam i ponosna što smo uspjele da se oporavimo i da se vratimo i da dobro odigramo danas. Poljska igra veoma dobru odbojku u posljednjih 15-20 godina. Nije bilo lako protiv njih. Ova bronza je za nas zaslužena", rekla je Maja u izjavi na engleskom.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

01:02
Hena Kurtagić intervju na Evropskom prvenstvu
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

Možda će vas zanimati

Tagovi

Odbojka Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC