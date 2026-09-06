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Hena Kurtagić javno obećala: "Ovo mi je prva medalja za Srbiju, biće ih još"

Hena Kurtagić javno obećala: "Ovo mi je prva medalja za Srbiju, biće ih još"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Srednja blokerka Srbije Hena Kurtagić istakla je poslije bronzane medalje na Evropskom prvenstvu da će osvojiti još medalja za srpski nacionalni tim.

Hena kurtagic bice jos medalja za srbiju Izvor: Arena Sport/Printsceen

Hena Kurtagić je sa 12 poena u meču sa Poljskom u meču za bronzu na Evropskom prvenstvu ponovo bila jedna od najboljih u sastavu Srbije. Dok čeka da je proglase za najbolju blokerku šampionata Starog kontinenta ona je sa svojim saigračicama slavila veliki uspjeh.

Ovo je prva medalja Hene Kurtagić u dresu Srbije i sjajna blokerka srpskog tima je istakla da zajedno sa još osam debitantkinja jedva čeka da samo nastavi ovaj niz uspjeha. Rekla je da je lijepo završiti prvenstvo pobjedom, ali da ostaje žal za polufinalom sa Turskom. 

"Jeste, jeste. Naravno žao mi je što nismo uspjele juče da se kvalifikujemo u finale, ali šta je tu je. Pokazale smo borbu posle ne baš laganog poraza od jučeg. Meni i mnogim djevojkama je ovo prva medalja koju smo osvojile za Srbiju. Vjerujem da će biti još medalja koje ćemo da osvojimo", rekla je Hena Kurtagić za "Arenu sport". 

"Za mene i Srbiju, sve su najbolje"

Odbojkašice Srbije odigrale su sjajno prvenstvo i sada su potvrdile klasu. Pobjedom nad Poljskom je došla medalja koju smo svi željeli i očekivali. 

"Mislim ne mogu da kažem da smo ubjedljvo bolje od Poljakinje, ali znamo da imamo malo veći kvalitet. Ove utakmice su zato neugodne jer baš moramo da ih dobijemo", rekla je ona.

Nenad Kostić ju je pitao da li očekuje da bude proglašena za najbolju blokerku šampionata, ali nju to nije zanimalo.

"Pa dobro to je već dolazi timskim radom jer da nismo osvojili medalju ne bi bilo ničega.- Drago mi je da smo osvojile bronzu i svaka igračica je pojedinačno najbolja. Za mene i cijelu Srbiju. To je jedna nagrada individualno, ali ovo je bitnije", završila je Hena Kurtagić. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

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01:02
Hena Kurtagić intervju na Evropskom prvenstvu
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

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Odbojka Srbija

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