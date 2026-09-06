Maja Ognjenović nakon bronze Srbije dobila neugodno pitanje: "Možda to nije za ovaj momenat"

Maja Ognjenović je sa reprezentacijom Srbije osvojila bronzanu medalju i odmah poslije meča pitali su je kada će u penziju što joj se nije dopalo.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Srbija je osvojila evropsku bronzu. U meču za treće mesto savladala je Poljsku sa 3:1 u setovima i tako uspjela da se iskupi za poraz u polufinalu. Svjesne su i same igračice da nisu pružile maksimum u polufinalnom okršaju sa Turskom, ali su se izdigle i slavile u meču za medalju. O svemu tome je pričala i Maja Ognjenović poslije meča.

"Kao što ste rekli imali smo veoma nezgodnu utakmicu protiv veoma dobre ekipe Poljske koju dosta respektujemo. Bilo nam je važnije poslije lošeg izdanja protiv Turske koje je bilo jedno od najlošijeg ikada. Srećna sam i ponosna što smo uspjele da se oporavimo i da se vratimo i da dobro odigramo danas. Poljska igra veoma dobru odbojku u posljednjih 15-20 godina. Nije bilo lako protiv njih. Ova bronza je za nas zaslužena", rekla je Maja u izjavi na engleskom.

Novinar je zatim konstatovao da je bila veoma emotivna poslije meča i pitao je da li je ovo njen posljednji meč, odnosno da li ide u penziju. Nije joj se to pitanje dopalo...

"Nije još oproštaj. Možda to nije pitanje za ovaj momenat. Prethodna tri puta su me to pitali, pa sam mislila da se opraštam. Emotivna sam jer nisam bila prošle godine sa ekipom. Generacije se mijenjaju, nije mi bilo lako da se priključim ekipi i da postavim stvari na svoje mjesto. Zato sam emotivnija i srećnija nego ranije", poručila je Maja Ognjenović.

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Pogledajte 00:09 Maja Ognjenović zaigrala za Srbiju posle 700 dana Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)