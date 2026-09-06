Zoran Terzić iskren poslije bronze Srbije: "Djevojke su me demantovale, a Tijana nije Supermen"

Reprezentacija Srbije je osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u odbojci, a selektor Zoran Terzić je poslije meča iznio utiske.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije je poslije poraza od Turske odigrala potpuno drugačiji meč i osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu. Izabranice Zorana Terzića, iako u mladom timu, pokazale su borbenost i karakter, što je bilo dovoljno za treće mjesto na "starom kontinentu". Poslije osvojene medalje selektor Srbije Zoran Terzić je iznio utiske.

"Uspjeh je svaka medalja. To ljudi već jednom treba da shvate i definitivno je tako. Možda će nam u neko skorije vrijeme uspeh biti i peto, šesto ili sedmo mjesto, ili prvo - zavisi od ekipe, od drugih ekipa i tako dalje. Trenutno je situacija takva", započeo je Zoran Terzić.

Srbija je bila dominantna u grupnoj fazi, potom u nokaut fazi i samo je Turska, ali na domaćem terenu, uspjela da nadigra srpske djevojke. "Ono što mene raduje jeste to što smo samo jednu utakmicu na prvenstvu odigrali slabo. Nažalost, to je bilo polufinale. Sve ostalo smo odigrali zaista dosta dobro. Ovu današnju utakmicu mislim da smo odigrali i najbolje od svih. Držali smo ritam tokom cijele utakmice, osim možda onih desetak poena kada mene nije bilo tu. Šalu na stranu, zaista sam zadovoljan današnjom igrom."

Mlad tim, ali pun želje za dokazivanjem, pokazao je karakter. "Moram iskreno da priznam da su me djevojke iznenadile. Nisam očekivao, pošto je nama uvijek negdje u glavama zlato, zlato, zlato, kako god to već ide, i onda kada izgubiš polufinale - padneš. A Poljakinje su ovu bronzu željele više od ičega. One nisu osvojile medalju već godinu i po, otprilike. Mislio sam da će zaista biti mnogo, mnogo teško da ih danas pobijedimo. Međutim, djevojke su me demantovale. Odigrale su mnogo bolje nego juče, hvala Bogu. Gore nije ni moglo. I pobijedile su. Srećni smo i zadovoljni", bio je iskren Terzić.

Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia

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Srbija je u podmlađenom sastavu uspjela da dođe do pobjede, što je možda i veći uspjeh od bilo koje medalje - to je zalog za budućnost. "Mnogo je značajna. Zaista, zaista mnogo, jer te djevojke prvo moraju da shvate jednu stvar - da medalje ne dolaze tek tako, same od sebe. One su uglavnom gledale na televiziji kako su Maja, Tijana, Brankica, Raša i to društvo osvajale medalje. Njima je to izgledalo kao da je sve lagano. Sada treba da vide kako to izgleda i da shvate da nije lako, s jedne strane. A s druge strane, mnogo je lijepo kada osvoje medalju, upravo zbog toga što dobiju na samopouzdanju i vide da mogu. Sada je na nama da im između te dvije varijante pronađemo neku sredinu, koja nije ni na jednu ni na drugu stranu. Ali to je već naš dio posla", bio je iskren.

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Vidi opis Zoran Terzić iskren poslije bronze Srbije: "Djevojke su me demantovale, a Tijana nije Supermen" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Cemal Yurttas / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: OZAN KOSE / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Berk Yoleri / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Danak neiskustvu ili prednost domaćeg terena ili prevelika želja za dokazivanjem u kojoj su srpske djevojke izgorjele? Nešto od toga je odnijelo prevagu u polufinalu.

"Vrlo je prosto. Ja sam to rekao juče poslije utakmice, a nakon današnje utakmice još sam sigurniji u to. To je bila naša najlošija utakmica u dugo, dugo godina na Evropskom prvenstvu. Mislim da još od 2009. nismo odigrali lošiju utakmicu na Evropskom prvenstvu. Poklopilo se nekoliko loših stvari. Desilo se da te nove igračice, koje zaista nikada nisu osvajale medalje, igraju polufinale u Turskoj pred ne znam koliko hiljada ljudi. Desilo se i da je Tijana odigrala nešto slabije. Bože moj, i ona je čovjek, nije Supermen, naravno, i njoj se to dešava. Kada se sve to uzme u obzir, normalno je da smo izgubili.

Nema tu sada priče o tome šta je falilo, neki igrač i tako dalje. Igračice jesu nedostajale, nažalost, pogotovo srednji blokovi. Meni ogromno žaljenje ostaje zbog toga. Minja, Hena i sve druge su zaista odradile svoj posao fenomenalno, ali mislim da bismo bili mnogo jači još sa Majom Aleksić u našem timu", pojasnio je Zoran Terzić.

Medalja, kakva bila, ipak je medalja

Na kraju, uspjeh je uspjeh i treba ga proslaviti. "Apsolutno sam zadovoljan. Ne samo zbog medalje, već i zbog načina na koji smo je osvojili, protiv jedne zaista dobre ekipe Poljske. Značiće nam to mnogo i za FIVB rang-listu, za kvalifikacije za Olimpijske igre i tako dalje. I zbog toga sam srećan. Naravno, i zbog same medalje", zaključio je selektor Terzić.

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(MONDO)