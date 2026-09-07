Tijana Bošković: "Toliko smo toga donijele Srbiji, može da nam se oprosti što nije zlato"

Tijana Bošković je kao prava šampionka komentarisala rezultat srpskih odbojkašica i bronzu na Evropskom prvenstvu u Turskoj.

Izvor: Instagram/ossrb

Tijana Bošković je sa 29 poena uspjela da donese pobjedu i treće mesto na Evropskom prvenstvu Srbiji. Naš tim je savladao Poljsku 3:1 (25:21, 25:19, 15:25, 25:18) a liderka ovog tima je istakla da ova medalja ima novu i posebnu težinu. Sa osam debitantkinja naš tim je pokazao da ima i budućnost, ali i trofejnu sadašnjost.

"Složila bih se da ova medalja ima veliku težinu, stvarno. Nakon prošle godine, kada nismo uspjele da napravimo neki rezultat, i 2024. godine, vratiti se na postolje svakako je velika stvar. Posebno sa ekipom koja nije kao što je bila ranije, u smislu da sada imamo igračice koje nisu već iskusile ovu atmosferu. Stvarno sam ponosna, posebno na mlađe djevojke, na način na koji su danas stale na teren i odigrale. Poslije jučerašnje utakmice i vrlo loše igre nije bilo lako pronaći našu igru i ritam. Tako da, stvarno, svaka čast svima. Presrećne smo što takmičenje završavamo pobjedom“, poručila je poslije pobjede protiv Poljske Tijana Bošković.

Od Bileće i Beograda do Istanbula

Korektorka Srbije je istakla da joj je posebno značila podrška porodica i prijatelja koji su u velikom broju došli da je podrže i da navijaju za nju.

"Njihova podrška je uvijek najveća i posebna. Istanbul nije toliko daleko od Bileće i Beograda, tako da su, naravno, iskoristili priliku da dođu i da me podrže. Vjerujem da je i njima bilo stresno na tribinama, i juče i danas, ali kada se ovako završi – svi smo presrećni."

Tata je teško preživio poraz od Turske."Teško, kao i svi. Ali, bez obzira na to šta uradim, oni su, ne samo otac nego i svi ostali, ponosni na mene i, naravno, na sve nas. Smatram da smo toliko toga donijele Srbiji igrajući u dresu reprezentacije da nam se možda može i oprostiti ako nije ona najsjajnija medalja", rekla je Tijana Bošković.

Da li je zadovoljna?

"Iskreno, da. Koliko god da smo vjerovale da juče možemo da pobijedimo, i dalje mislim da Turska nije protivnik sa kojim ne možemo da igramo i sa kojim ne možemo da se nosimo, kao što je to juče bilo. Stvarno sam prezadovoljna. Nekako smo možda mogle da očekujemo taj poraz juče, u smislu da, kao što sam maloprije rekla, neke mlađe djevojke nisu osetile tu atmosferu i prvi put igraju ovako bitne utakmice. Tako da nam to iskustvo svakako malo fali. Ali stvarno odlazimo kući presrećne i prezadovoljne. Prije svega, drago mi je zbog Maje koja se, poslije nenajavljenog oproštaja 2024. godine – mada je neko mislio i da je to bio oproštaj – vratila i ponovo osvojila medalju”.

Na kraju je iskreno rekla da se brine za selektora Terzića koji je morao napolje tokom trećeg seta. "Jesam. Niko nije shvatio šta se dešava zato što je iznenada napustio utakmicu. Ali bile smo srećne kada smo vidjele da se vratio na klupu i nadam se da je sve u redu. To je najvažnije", završila je ona.