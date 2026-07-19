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Ubjedljiv poraz Srbije u Ligi nacija: Krah na kraju, pred 2.500 navijača u Areni

Ubjedljiv poraz Srbije u Ligi nacija: Krah na kraju, pred 2.500 navijača u Areni

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Odbojkaši Srbije doživjeli su ubjedljiv poraz od Slovenije u Ligi nacija u Beogradskoj Areni.

Odbojkaši Srbije izgubili od Slovenije u Ligi nacija Izvor: MN PRESS

Odbojkaši Srbije porazom su završili učešće u Ligi nacija. U Beogradskoj Areni su izgubili od Slovenije prilično lako i ubjedljivo - 3:0 u setovima (25:19, 25:21, 25:22). Sa ukupnim učinkom od 5-7 i 16 bodova je završeno takmičenje.

Podmlađena ekipa Georgea Krecua može da bude zadovoljna prikazanim cjelokupno gledano, ali ne i onim što su pokazali u duelu sa Slovencima. Nedostajali su borbenost i želja, djeluje da ih je poraz od Nijemaca dan ranije pogodio pošto su tim porazom i definitivno ostali bez šansi da prođu na završni turnir.

U Areni je bilo oko 2.500 navijača, vjerovatno je jedan od razloga i to što meč nije imao rezultatski značaj, ali i to što se igrao u vrijeme finala Svjetskog prvenstva u fudbalu...

Što se tiče strijelaca u srpskom timu su najbolji bili Veljko Mašulović sa 15 i Pavle Perić sa 11 poena, na drugoj strani je Nik Mujanović osvojio 17.

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Tagovi

Odbojka Srbija Slovenija Liga nacija

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