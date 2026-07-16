Selekcija Srbije savladala je Ukrajinu na svom terenu u Ligi nacija 3:1.
Odbojkaši Srbije uspjeli su da preokrenu poslije lošeg prvog seta i da dobiju Ukrajinu na svom terenu 3:1 (22:25, 25:17, 25:21, 25:23) u drugom meču Lige nacija koji se igrao u "Beogradskoj areni".
Stigli su "orlovi" do prve pobjede na turniru i digli se na tabeli nakon što su uspjeli drastično da podignu formu nakon lošeg prvog seta. Veljko Mašulović je na kraju sa 26 poena bio sjajan, a Pavle Perić, Aleksandar Nedeljković i Lazar Marinović su mu pomogli da u ključnim momentima donese pobjedu Srbiji.
Sada reprezentaciju Srbije očekuje dan odmora, a onda u subotu od 20 časova srpski tim igra sa Njemačkom u narednom meču. Poslije ove pobjede Srbija se nalazi na devetom mjestu sa 15 bodova, dva manje od Turske koja je sedma što je mjesto koje vodi u narednu fazu. Ukrajina je ostala na šestom mjestu.
Srbija "štucala", pa pregazila Ukrajinu: Ima još nade za "orlove" u Ligi nacija
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