Selekcija Srbije savladala je Ukrajinu na svom terenu u Ligi nacija 3:1.

Izvor: MN PRESS

Odbojkaši Srbije uspjeli su da preokrenu poslije lošeg prvog seta i da dobiju Ukrajinu na svom terenu 3:1 (22:25, 25:17, 25:21, 25:23) u drugom meču Lige nacija koji se igrao u "Beogradskoj areni".

Stigli su "orlovi" do prve pobjede na turniru i digli se na tabeli nakon što su uspjeli drastično da podignu formu nakon lošeg prvog seta. Veljko Mašulović je na kraju sa 26 poena bio sjajan, a Pavle Perić, Aleksandar Nedeljković i Lazar Marinović su mu pomogli da u ključnim momentima donese pobjedu Srbiji.

Sada reprezentaciju Srbije očekuje dan odmora, a onda u subotu od 20 časova srpski tim igra sa Njemačkom u narednom meču. Poslije ove pobjede Srbija se nalazi na devetom mjestu sa 15 bodova, dva manje od Turske koja je sedma što je mjesto koje vodi u narednu fazu. Ukrajina je ostala na šestom mjestu.

Vidi opis Srbija "štucala", pa pregazila Ukrajinu: Ima još nade za "orlove" u Ligi nacija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

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