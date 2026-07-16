logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbija "štucala", pa pregazila Ukrajinu: Ima još nade za "orlove" u Ligi nacija

Srbija "štucala", pa pregazila Ukrajinu: Ima još nade za "orlove" u Ligi nacija

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Selekcija Srbije savladala je Ukrajinu na svom terenu u Ligi nacija 3:1.

Odbojkaši Srbije pobijedili Ukrajinu u Ligi nacija Izvor: MN PRESS

Odbojkaši Srbije uspjeli su da preokrenu poslije lošeg prvog seta i da dobiju Ukrajinu na svom terenu 3:1 (22:25, 25:17, 25:21, 25:23) u drugom meču Lige nacija koji se igrao u "Beogradskoj areni".

Stigli su "orlovi" do prve pobjede na turniru i digli se na tabeli nakon što su uspjeli drastično da podignu formu nakon lošeg prvog seta. Veljko Mašulović je na kraju sa 26 poena bio sjajan, a Pavle Perić, Aleksandar Nedeljković i Lazar Marinović su mu pomogli da u ključnim momentima donese pobjedu Srbiji.

Sada reprezentaciju Srbije očekuje dan odmora, a onda u subotu od 20 časova srpski tim igra sa Njemačkom u narednom meču. Poslije ove pobjede Srbija se nalazi na devetom mjestu sa 15 bodova, dva manje od Turske koja je sedma što je mjesto koje vodi u narednu fazu. Ukrajina je ostala na šestom mjestu. 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Odbojka Srbija Ukrajina Liga nacija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC