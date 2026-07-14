Srbija objavila spisak za Ligu nacija: Selektor odabrao 18 igrača za spektakl u Beogradu

George Krecu objavio je spisak od 18 igrača na koje računa za predstojeći turnir Lige nacija u Beogradu.

Izvor: MN PRESS

Odbojkaška reprezentacija Srbije spremna je za Ligu nacija. Biće domaćin u Beogradskoj Areni, a selektor George Krecu odredio je sastav od 18 igrača na koje računa za predstojeće mečeve u grupi "A".

Prvi meč biće protiv Turske (15. jul) u 20 časova, a zanimljivo je i da će svi ostali mečevi da se igraju u istom tom terminu. Poslije toga slijede utakmice sa Ukrajinom (16. jul), Njemačkom (18. jul) i Slovenijom (19. jul).

U stručnom štabu seniora Srbije su, pored Krecua, Đorđe Pejić i Kasper Jakub Nalepka, statističari, Matijas Rebeles Kioći, kondicioni trener, Nikola Milićević i Ivan Ružić, fizioterapeuti, i Edin Škorić, tim menadžer.

Ovako izgleda spisak selektora Krecua:

Tehničari: Nikola Jovović, Vuk Todorović, Aleksa Batak

Korektori: Veljko Mašulović, Aleksandar Šoša

Libera: Vukašin Ristić, Stefan Negić

Blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza i Andrej Rudić

Primači: Miran Kujundžić, Pavle Perić, Nikola Brborić, Vuk Kulpinac, Lazar Marinović, Žarko Ubiparib

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