Nije bilo snage za novo iznenađenje: Srbija poražena od moćnog Japana

Reprezentacija Srbije izgubila je od Japana u Ligi nacija

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Reprezentacija Srbije nije nastavila niz pobjeda poslije trijumfa nad Bugarskom, već je od "orlova" bolji bio Japan. Srpski nacionalni tim poražen je u Ligi nacija poslije borbe koja je završena rezultatom 3:1 (25:17, 25:15, 22:25, 25:16).

Postojala je nada da će Srbija nastaviti dobar ritam koji je pronašla u trećem setu. Međutim, Japan je bio istrajan i još jednom je ubjedljivo slavio u posljednjem setu. Japan je važio za favorita, a u setovima koje je osvojio to je vrlo dosljedno i potvrdio. Ovaj tim bio je ubjedljiv i tako je nastavio niz od pet vezanih pobjeda u Ligi nacija.

Japan je prva dva seta vrlo lako osvojio, uglavnom je razliku pravio u mini-serijama, pa se lako našao na 15:7. Iako je Srbija uspjela da pruži otpor i smanji na 20:15, bolja igra Japana je nastavljena i ponovo je kroz mini-serije ova ekipa povela u setovima. U drugom setu presudna je bila serija od 8:0, poslije koje se Japan našao na 15:6. Rival je u potpunosti poljuljao samopouzdanje "orlova", pa je do kraja ostalo samo da formalno potvrdi vođstvo od 2:0.

Međutim, srpski tim je uspio da iznenadi. Ne tako lako kao što je to Japan činio, ali je ovaj zaostatak na 2:1. Vodila se ujednačena borba do 12:10, ali je Srbija napravila seriju od 5:1 za 17:12. Iako je Japan prijetio i stigao na poen zaostatka, Srbija je uspjela da održi blagu prednost i smanji zaostatak na 2:1 u setovima.

Ipak, "orlovi" nisu imali mnogo šansi u četvrtom setu. Japan je lako stigao do vođstva od 8:3, zatim do 14:7 i ponovo je u serijama pravio razliku koju izabranici Georga Krecua nikako nisu mogli da smanje.