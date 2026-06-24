logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nije bilo snage za novo iznenađenje: Srbija poražena od moćnog Japana

Nije bilo snage za novo iznenađenje: Srbija poražena od moćnog Japana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Reprezentacija Srbije izgubila je od Japana u Ligi nacija

Odbojkaši Srbije poraženi od Japana Izvor: Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Reprezentacija Srbije nije nastavila niz pobjeda poslije trijumfa nad Bugarskom, već je od "orlova" bolji bio Japan. Srpski nacionalni tim poražen je u Ligi nacija poslije borbe koja je završena rezultatom 3:1 (25:17, 25:15, 22:25, 25:16).

Postojala je nada da će Srbija nastaviti dobar ritam koji je pronašla u trećem setu. Međutim, Japan je bio istrajan i još jednom je ubjedljivo slavio u posljednjem setu. Japan je važio za favorita, a u setovima koje je osvojio to je vrlo dosljedno i potvrdio. Ovaj tim bio je ubjedljiv i tako je nastavio niz od pet vezanih pobjeda u Ligi nacija.

Japan je prva dva seta vrlo lako osvojio, uglavnom je razliku pravio u mini-serijama, pa se lako našao na 15:7. Iako je Srbija uspjela da pruži otpor i smanji na 20:15, bolja igra Japana je nastavljena i ponovo je kroz mini-serije ova ekipa povela u setovima. U drugom setu presudna je bila serija od 8:0, poslije koje se Japan našao na 15:6. Rival je u potpunosti poljuljao samopouzdanje "orlova", pa je do kraja ostalo samo da formalno potvrdi vođstvo od 2:0.

Međutim, srpski tim je uspio da iznenadi. Ne tako lako kao što je to Japan činio, ali je ovaj zaostatak na 2:1. Vodila se ujednačena borba do 12:10, ali je Srbija napravila seriju od 5:1 za 17:12. Iako je Japan prijetio i stigao na poen zaostatka, Srbija je uspjela da održi blagu prednost i smanji zaostatak na 2:1 u setovima.

Ipak, "orlovi" nisu imali mnogo šansi u četvrtom setu. Japan je lako stigao do vođstva od 8:3, zatim do 14:7 i ponovo je u serijama pravio razliku koju izabranici Georga Krecua nikako nisu mogli da smanje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Odbojka Srbija Japan Liga nacija orlovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC