"Zna se ko može da igra za reprezentaciju, a ko ne može": Oštra izjava selektora Srbije, na koga je mislio?

Selektor odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić istakao je da se znaju igrači koji jesu i koji nisu za nacionalni tim.

Izvor: MN PRESS

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobijedila je Dominikansku Republiku u meču Lige nacija - 25:19. 25:23, 25:18. Rutinski trijumf poslije nekih dramatičnih poraza u petim setovima. Šta može da se očekuje od ekipe? O tome je pričao čovjek koji ih najbolje poznaje - selektor Zoran Terzić.

"Utisci su pozitivni u tom smislu da ide na bolje, definitivno. Neke stvari koje ponavljamo i na kojima radimo na treningu polako dolaze na svoje mjesto. Polako naravno, nije to onom brzinom kojom bih ja volio da bude, ali dobro. Za sad ide kako treba", rekao je Terzić posle meča.

Iskoristio je priliku i da naglasi da je u ovim mečevima vidio i ko može da igra za nacionalni tim, a ko ne.

"Važno je reći da se znaju igrači koji jesu i koji nisu za reprezentativnu priču. Koji mogu da igraju mečeve na visokom nivou i od kojih možemo da očekujemo najviše domete i drugi koji iz bilo kojih razloga to ne mogu. Da li je to povreda, psihologija, da li želja ili ne da se igra za reprezentaciju ili šta god to bilo."

"Stižu nam i babe"

Na kraju je iskoristio priliku i da se našali, pošto ekipi treba da se priključe i one iskusnije igračice. Igraće još meč na Filipinima protiv Amerike u nedelju, pa će u trećoj sedmici Lige nacija u Beogradu igrati protiv Bugarske, Francuske, Njemačke i Holandije u jačem sastavu.

"Iskristalisala se polako jedna fina ekipa, mogu to tako da kažem. Uz ove, ponavljam, babe koje treba da dođu od sljedećeg vikenda. Mislim da će to biti jedna dobra ekipa koja će sa svakim rivalom moći da igra na visokom nivou", zaključio je Terzić.