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Katastrofa Srbije: Odbojkašice imale sve u svojim rukama, pa pale poslije velike drame

Katastrofa Srbije: Odbojkašice imale sve u svojim rukama, pa pale poslije velike drame

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Odbojkašice Srbije ponovo nisu uspjele da pobijede "starog dužnika", selekciju Japana.

Odbojkašice Srbije izgubile od Japana Izvor: (AP Photo/Virginia Mayo)

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije zabilježila je poraz u prvom meču na Filipinima u okviru druge nedjelje Lige nacija, nakon što je prokockala vođstvo od 2:1 i veliku prednost u četvrtom setu, a potom poklekla u petom odlučujućem 3:2 (25:20, 24:26, 25:18, 30:32, 7:15).

Ponovo Srbija nije uspjela da savlada rivala koji joj nikako ne leži posljednjih godina, pošto na pobjedu čekaju još od 2023. godine.

Izabranice Zorana Terzića su bile dominantne tokom prva tri seta, jesu Japanke uspjele da im uzvrate u drugom setu i stignu do izjednačenja 1:1, ali se činilo da smo u velikom naletu.

Ubjedljivo su srpske djevojke slavile u trećem setu, imale +4 u četvrtom, ali onda su dozvolile protivnicama da se vrate. Poslije velike drame i igre na razliku slavile su sa 32:30.

U petom setu je uslijedio brodolom srpske reprezentacije, demoralisane raspletom u četvrtom setu, nisu imale više snage za bilo kakav preokret.

Šta dalje?

Slijede mečevi protiv Italije (četvrtak, 18. jun, 14.00), Dominikanske Republike (petak, 19. jun, 10.00) i SAD (nedjelja, 21. jun, 6.00).

Srbija će u Beogradskoj Areni u okviru III sedmice igrati protiv Bugarske (srijeda, 8. jul, 20.00), Francuske (četvrtak, 9. jul, 20.00), Njemačke (subota, 11. jul, 20.00) i Holandije (nedjelja, 12. jul, 20.00).

Svaka reprezentacija će tokom jedne sedmice odigrati 4 utakmice, odnosno ukupno 12. Plasman na finalni turnir, koji će se odigrati od 22. do 26. jula u Makau, u Kini, pored domaćina izboriće još 7 reprezentacija. Takmičenje će početi od četvrtfinala.

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Tagovi

Odbojka Srbija Japan

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