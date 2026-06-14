Velika pobjeda Srbije, pao je vicešampion svijeta: Čudo reprezentacije koje je malo ko očekivao

Reprezentacija Srbije u odbojci savladala moćnu Bugarsku u Ligi nacija. Momci otišli tiho u Južnu Ameriku i tamo napravili veliki rezultat
Podmlađena reprezentacija Srbije deklasirala je vicešampiona svijeta Bugarsku u utakmici Lige nacija u Braziliji. Izabranici selektora Georgea Krecua odigrali su sjajan meč u Južnoj Americi i popravili svoj skor na 3-1 i treće mjesto, što niko nije očekivao.
Puni samopouzdanja, srpski odbojkaši su završili su prvu nedjelju takmičenja ogromnom pobjedom i proslavili su je burno, zajedno sa stručnim štabom. Redom su pred srpskim timom padali Argentina i Belgija, uz poraz od snažnog Brazila, u rezervnom sastavu.
Pogledajte koliko je ova pobjeda značila "orlovima":
Fenomenalno su igrali primač Lazar Marinović sa 16 poena, Veljko Mašulović 13, kapiten Aleksandar Nedeljković 9, Vuk Kupinac osam, Aleksandar Stefanović šest, Aleksa Batak tri, od čega dva jako bitna u završnici seta...
"Hvala vam puno što ste nas podržali, osjetili smo vašu podršku, ovo je za cijelu Srbiju i idemo dalje jako", rekao je Marinović poslije utakmice u Brazilu.
Srbija sada ide u Orlean na nastavak takmičenja i utakmice protiv izrazito jakih rivala - Japana, Kube, Francuske i SAD.