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Velika pobjeda Srbije, pao je vicešampion svijeta: Čudo reprezentacije koje je malo ko očekivao

Velika pobjeda Srbije, pao je vicešampion svijeta: Čudo reprezentacije koje je malo ko očekivao

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Srbije u odbojci savladala moćnu Bugarsku u Ligi nacija. Momci otišli tiho u Južnu Ameriku i tamo napravili veliki rezultat

Odbojkaši Srbije pobijedili Bugarsku u Ligi nacija Izvor: TV Arena sport/screenshot

Podmlađena reprezentacija Srbije deklasirala je vicešampiona svijeta Bugarsku u utakmici Lige nacija u Braziliji. Izabranici selektora Georgea Krecua odigrali su sjajan meč u Južnoj Americi i popravili svoj skor na 3-1 i treće mjesto, što niko nije očekivao.

Puni samopouzdanja, srpski odbojkaši su završili su prvu nedjelju takmičenja ogromnom pobjedom i proslavili su je burno, zajedno sa stručnim štabom. Redom su pred srpskim timom padali Argentina i Belgija, uz poraz od snažnog Brazila, u rezervnom sastavu.

Pogledajte koliko je ova pobjeda značila "orlovima":

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Srbija Bugarska odbojka
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

Fenomenalno su igrali primač Lazar Marinović sa 16 poena, Veljko Mašulović 13, kapiten Aleksandar Nedeljković 9, Vuk Kupinac osam, Aleksandar Stefanović šest, Aleksa Batak tri, od čega dva jako bitna u završnici seta...

"Hvala vam puno što ste nas podržali, osjetili smo vašu podršku, ovo je za cijelu Srbiju i idemo dalje jako", rekao je Marinović poslije utakmice u Brazilu.

Srbija sada ide u Orlean na nastavak takmičenja i utakmice protiv izrazito jakih rivala - Japana, Kube, Francuske i SAD.

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Tagovi

Odbojka Srbija orlovi Liga nacija

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