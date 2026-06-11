Povukao se jedan od najboljih koje je Srbija imala: Marko Podraščanin završio karijeru!

Legenda srpske odbojke Marko Podraščanin otišao je u penziju

Izvor: (AP Photo/Francisco Seco)

Legendarni srpski odbojkaš Marko Podraščanin završio je karijeru i oprostio se na društvenim mrežama na italijanskom, jeziku zemlje u kojoj živi već 20 godina.

U dirljivoj objavi pisao je o tome kako se zaljubljio u odbojku 1998. u hali SPENS gledajući Vojvodinu i kako je počeo da je trenira 2000, gledajući zlatne odbojkaše SR Jugoslavije kako osvajaju Olimpijske igre u Sidneju. Pisao je o svom pristupu "uvek daj sve od sebe, bez zadrške" i izrazio veliku zahvalnost svojoj supruzi Mileni, Mili i Matiji.

Pročitajte njegov emotivni oproštaj.

"Draga odbojko, prvi put sam te upoznao '98. godine, kada me je otac poveo na utakmicu F4 Lige šampiona u Spensu, u dvorani punoj strasti. Imao sam širom otvorene oči i srce koje je snažno kucalo. Dvije godine kasnije, nošen entuzijazmom koji je reprezentacija Srbije probudila u cijeloj zemlji osvajanjem zlatne medalje na Olimpijskim igrama, i sam sam počeo da treniram u jednom od najvažnijih klubova, Vojvodini".

"Počeo sam da sanjam da ću jednog dana nositi dres reprezentacije i igrati u najvećim i najprestižnijim klubovima u Italiji. Zaljubio sam se u taj san i donio odluku koja je obilježila svaki dan mog života: da uvijek dam sve od sebe, bez zadrške, bez kajanja. Bilo je teških trenutaka, kada je tijelo govorilo 'dosta', a um morao da pronađe snagu da nastavi dalje. Ali svaki put sam izabrao da ustanem. Jer pravi snovi se osvajaju, jedan trening po jedan".

"Zahvaljujući tebi proputovao sam svijet, upoznao različite kulture, naučio jezike, sreo saigrače, trenere i ljude koji su postali pravi prijatelji. Imao sam privilegiju da igram za tri od najvećih klubova na svijetu, doživljavajući emocije koje ću zauvijek nositi u srcu. A onda, navijači! Kakav spektakl, kakva energija. Uvijek tu da nas podrže, u svakom trenutku".

"Zahvaljujući ovom putu upoznao sam ženu svog života, Milenu, moju najveću i najdragocjeniju podršku. Od početka je uvijek bila uz mene, živeći sa mnom svaku pobjedu i svaki poraz. Već dvadeset godina živimo u jednoj od najljepših zemalja na svijetu, gdje su rođena naša djeca Mila i Matija, najveći poklon koji nam je život dao".

"Vrijednosti koje imam naučila si me ti, učinivši me ne samo sportistom, već i boljim čovjekom, i nadam se da sam bio pozitivan primjer mladima. Ako je makar jedan od njih, gledajući mene, pomislio 'I ja želim da pokušam', onda je sve imalo smisla. Bio je to život tako bogat, tako pun, tako izuzetan. Vratiti ti sve što si mi dala, istim trudom i motivacijom, svakog dana sve više, obećanje je. Draga odbojko, ogromna je privilegija boriti se sa tobom i za tebe. Volim te!", napisao je on.

Biografija velikog Marka Podraščanina

Sjajni srednji bloker i dvostruki prvak Evrope sa Srbijom (2011, 2019), ostaće upamćen kao jedan od najboljih u istoriji srpske reprezentacije. U nacionalni tim se zaljubio gledajući kako generacija braće Grbić, Gorana Vujevića, Slobodana Kovača, Andrije Gerića, Ivana Miljkovića i saigrača postaje šampion Olimpijskih igara u Sidneju 2000. godine. San koji je tada počeo da sanja ostvario je nastupajući za reprezentaciju, osvajajući niz medalja i igrajući na visokom nivou sve do svoje 39. godine. Prošle sezone je nastupao za Lube Mačeratu, a u Italiji je od 2007. igrao za Koriljano, Lube u prvom mandatu (2008-2016), Peruđu, Trentino (sa kojim je postao šampion Evrope 2024), a onda ponovo za Lube.

Podraščanin je u dresu Srbije bio prvak Evrope 2011. i 2019, bronzani na evropskim prvenstvima 2007, 2013. i 2017, treći na Svjetskom prvenstvu u Italiji 2010. i osvajač Svjetske lige 2016, uz tri srebra tog takmičenja i jednu bronzu.