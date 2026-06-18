Srbija stala nadomak čuda protiv Italije: Nova drama i novi poraz odbojkašica

Srbija je izgubila 12. uzastopni taj-brejk, što je prilično poražavajući podatak.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije zabilježila je novi poraz u Ligi nacija. U toku je druga nedjelja ovog takmičenja, a nakon dramatičnog meča sa Japankama, gledali smo novi triler sa Italijankama. Nažalost, izabranice Zorana Terzića su ostale nadomak velikog preokreta i ponovo su poklekle posle borbe u pet setova 3:2 (25:14, 25:15, 18:25, 21:25, 15:12).

Italija je rutinski dobila prva dva seta, a srpske odbojkašice su zbirno osvojile samo 29 poena. Ništa nije polazilo od ruke Srpkinjama, ali smo u naredna dva seta gledali potpuno drugačiju priču. Uspjele su Srpkinje da naprave seriju 6:0 i rutinski uzmu treći set, da bi u četvrtom režirale nevjerovatan preokret.

U četvrtom smo gledali nadigravanje dvije odbojkaške nacije, Srbija je imala početnu prednost, ali nije iskoristila svoje šanse i Italijanke prave preokret 12:10. Ubrzo su protivnice povele sa 17:11, poslije čega se činilo da nema povratka. Ipak, Srpkinje ulaze u nezaustavljivu seriju, vezuju devet poena protiv favorizovanog rivala i uspijevaju da izbore peti set.

Izvor: Imaginechina / Sipa USA / Profimedia

Bolje je ušla Italija u odlučujući set i povela sa 4:1, a ubrzo je prednost porasla na +5. Nisu se predavale srpske djevojke, smanjile su na -2, ali onda opet dozvolile mini seriju rivalkama, odakle nije bilo povratka.

Jasno je da Srbija nije u najjačem sastavu na ovom turniru, očekuje se da se u nastavku pridruže udarne snage, ali nisu ni Italijanke bile kompletne.

Inače, Srbija čeka na pobjedu protiv Italijanki još od 2024. i okršaja na Olimpijskim igrama u Parizu. Srbiji sada slijedi utakmica protiv Dominikanske Republike (petak, 19. jun od 10.00 časova) i SAD (nedjelja, 21. jun, od 6.00).

Srbija će u Beogradskoj Areni u okviru treće sedmice igrati protiv Bugarske (srijeda, 8. jul, 20.00), Francuske (četvrtak, 9. jul, 20.00), Njemačke (subota, 11. jul, 20.00) i Holandije (nedjelja, 12. jul, 20.00).

Svaka reprezentacija će tokom jedne sedmice odigrati 4 utakmice, odnosno ukupno 12. Plasman na finalni turnir, koji će se odigrati od 22. do 26. jula u Makau, u Kini, pored domaćina izboriće još 7 reprezentacija.

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