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Konačno pobjeda Srbije: Odbojkašice se probudile na vrijeme?

Konačno pobjeda Srbije: Odbojkašice se probudile na vrijeme?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je ubjedljivu pobjedu nad Dominikanskom Republikom rezultatom 3:0, prekinuvši niz poraza.

Odbojkašice Srbije pobijedile Dominikansku Republiku Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije zabilježila je ubjedljivu pobjedu nad Dominikanskom Republikom. U susretu koji je u okviru Lige nacija odigran na Filipinima, Srbija je slavila 3:0, po setovima 25:19, 25:23, 25:18.

Srpske odbojkašice su na ovaj način prekinule niz od pet uzastopnih poraza i za samo 76 minuta bile su bolje od rivalki.

Zanimljivo je da su upravo Dominikanke mučile srpsku ekipu prethodnih godina i konačno su "orlice" uspjele da prekinu crni niz protiv njih, pošto u posljednje četiri godine nije bilo radovanja. Ovom pobjedom će Srbija sada skočiti na svjetskoj rang-listi i tako će bar na trenutak zaboraviti "onaj" poraz od Japana.

U nedjelju Srbiju očekuje duel sa Sjedinjenim Američkim Državama u kome će se Zoran Terzić nadati ovakvoj igri.

Anja Zubić je inače danas osvojila 16 poena, Nina Čajić 13, a Branka Tica devet. Kod Dominikanki je Gonzales imala 11, a Martinez poen manje.

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01:09
Odbojkašice Srbije
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

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Tagovi

Odbojka Srbija Dominikanska Republika

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