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Srbija doživjela ubjedljiv poraz u Beogradu: Preslišao je bivši selektor "orlova" sa Turskom

Srbija doživjela ubjedljiv poraz u Beogradu: Preslišao je bivši selektor "orlova" sa Turskom

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Odbojkaška reprezentacija Srbije doživjela je ubjedljiv poraz od Turske u Ligi nacija u Beogradskoj Areni.

Srbija izgubila od turske u ligi nacija Izvor: MN PRESS

Odbojkaši Srbije doživjeli su ubjedljiv poraz u Beogradskoj Areni. Turska je slavila lako - 25:23, 25:19, 25:18. Ekipa koju predvodi nekadašnji selektor "orlova" Slobodan Kovač je stigla do trijumfa poslije samo 80 minuta igre.

Najbolju šansu tim Georgea Krecua imao je u prvom setu. Vodili su sa 20:19, pa je onda uslijedila serija Turske od 4:1 (23:21) i poveli su. U drugom i trećem setu je Kovačev tim znatno lakše dolazio do prednosti i na kraju do pobjede.

U srpskom timu najbolji je bio Aleksandar Nedeljković sa 11 poena, Veljko Mašulović je imao jedan manje. I ostale mečeve srpski tim igraće od 20 časova, a rivali su Ukrajina (16. jul), Njemačka (18. jul) i Slovenija (19. jul).

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01:09
Odbojkašice Srbije
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Srbija Odbojka

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