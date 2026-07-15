Odbojkaška reprezentacija Srbije doživjela je ubjedljiv poraz od Turske u Ligi nacija u Beogradskoj Areni.

Izvor: MN PRESS

Odbojkaši Srbije doživjeli su ubjedljiv poraz u Beogradskoj Areni. Turska je slavila lako - 25:23, 25:19, 25:18. Ekipa koju predvodi nekadašnji selektor "orlova" Slobodan Kovač je stigla do trijumfa poslije samo 80 minuta igre.

Najbolju šansu tim Georgea Krecua imao je u prvom setu. Vodili su sa 20:19, pa je onda uslijedila serija Turske od 4:1 (23:21) i poveli su. U drugom i trećem setu je Kovačev tim znatno lakše dolazio do prednosti i na kraju do pobjede.

Vidi opis Srbija doživjela ubjedljiv poraz u Beogradu: Preslišao je bivši selektor "orlova" sa Turskom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

U srpskom timu najbolji je bio Aleksandar Nedeljković sa 11 poena, Veljko Mašulović je imao jedan manje. I ostale mečeve srpski tim igraće od 20 časova, a rivali su Ukrajina (16. jul), Njemačka (18. jul) i Slovenija (19. jul).

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Pogledajte 01:09 Odbojkašice Srbije Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)