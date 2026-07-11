Srbija pregazila Njemačku: Tijana Bošković ušla, uzela poen i izašla uz ovacije

Srbija je savladala Njemačku sa rutinskih 3:0 u Ligi nacija.

Izvor: MN PRESS

Srbija je rutinski savlada Njemačku na svom terenu 3:0 (25:20, 25:22, 25:23) i tako upisala još jednu pobjedu u Ligi nacija. Sada je pobjedom došla do 11. mjesta u ovom takmičenju.

U prvom setu je krenulo sa 4:0 za Srbiju, a iako su se Njemice vratile na 6:6 i vodile su 14:3, uspio je srpski tim da serijom poena dođe do 21:15 i rutinski uzme prvi set. Drugi set je bio možda i najteži za Srpkinje. Vidjeli smo i da je selektor Zoran Terzić ušao u sukob sa sutkinjom meča, ali na kraju su srpske djevojke došle do seta.

Iako su Njemice bolje počele posljednji set i povele sa 6:2, reprezentativke Srbije uspjele su da se vrate, serijom od 6:0 kojom su došle do prednosti 15:10. Ipak, umjesto da prelome treći set nakon povrede jedne reprezentativke, vidjeli smo povratak Njemica na 23:23. Na kraju je greška Grozer donijela pobjedu Srbiji.

Tijana Bošković je u prvom setu odigrala jedan poen i zatim izašla uz ovacije sa tribina. Nina Čajić je predvodila Srbiju sa 22 poena. Branka Tica je imala 10, a Maša Kirov devet i nažalost se povrijedila u finišu. Srbiju do kraja čeka samo meč sa Holandijom u nedjelju od 20 časova.