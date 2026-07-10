"Jednog dana neće biti ni Maje, ni Tijane": Terzić zabrinut zbog budućnosti Srbije

Ženska reprezentacija Srbije poražena je u Beogradu od tima Francuske u Ligi nacija, a selektor Zoran Terzić poslije meča govorio je o problemima u timu.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u Beogradskoj areni, u vrlo tijesnom meču, od tima Francuske u Ligi nacija. Selektor Zoran Terzić govorio je poslije izgubljenog meča, a da žal zbog izgubljene prilike za pobjedom domaćom publikom bude veća - Francuska je bila bolji tim baš na 60. rođendan trenera Srbije. Poslije susreta Terzić je govorio o problemima srpskog tima - situacija se ne može promijeniti samo dolaskom Tijane Bošković i Maje Ognjenović.

Posle meča samo je kratko rekao: "Poklon još nisam dobio, bar ne onaj kojem sam se nadao".

Očekivanja nisu ostvarena, dolazak najbolje na svijetu Tijane Bošković i iskusne Maje Ognjenović ne može iz korena da promijeni ritam tima.

"Sad svi očekuju da se vrate Tijana i Maja i da će odmah sve biti bolje. To jeste tačno, ali one neće igrati zauvijek. Jednog dana ni Maja, ni Tijana, ni Raša neće biti tu i ove mlađe djevojke moraju da nauče kako se igraju ovakvi mečevi i kako se ponaša u ključnim trenucima. To je trenutno naš najveći problem. Često čujem i priču da se plaše trenera jer sam ozbiljan pored terena. Ali zanimljivo je da tog straha nema kada vodimo 2:0, već se pojavi tek kada utakmica počne da se lomi."

Terzić je detaljno analizirao meč Srbije i Francuske.

"Nije nikakvo iznenađenje. Nažalost, ovakve stvari postale su karakteristične za ovu ekipu. Imamo dosta igračica kojima nedostaje ono nešto... Ne bih rekao samo iskustvo, jer se sa nekim stvarima jednostavno rodiš. Strah je očigledan. Čim su Francuskinje u trećem setu napravile nekoliko poena prednosti poslije naših 2:0, vidjelo se da su se devojke ukočile. Odjednom nismo mogli ni da serviramo kako treba, ni da završimo napad. Napad nam je potpuno stao. To nam se, nažalost, stalno ponavlja."

Ono što ne ide na ruku Srbiji svakako je zdravstveni bilten.

"Vidjeli ste kako smo igrali. Praktično smo imali samo šest igračica u rotaciji, gotovo bez mogućnosti za izmjene. Isto nam se dešavalo i na Filipinima, kao i u Kini. Poslije samo jedne utakmice već imamo igračice koje ne mogu da igraju zbog bolova. Ranije nam se takve stvari nisu dešavale. Na svemu tome mora ozbiljno da se radi – od psihološke pripreme, preko taktike i tehnike. Naravno da će Maja i Tijana mnogo značiti, njihova vrijednost nije sporna, ali moramo da razmišljamo i o tome kako će ova reprezentacija izgledati kada njih više ne bude."

Pred Srbijom je meč protiv Njemačke, koji je na programu 11. jula od 20 sati, a dan kasnije dočekaće Holandiju u Beogradskoj areni u istom terminu.

"Pred nama su još zahtjevniji mečevi. Ako se neko od povrijeđenih ne oporavi, biće nam veoma teško. Njemačka i Holandija su kvalitetnije ekipe od Francuske i biće nam potrebna svaka igračica. Ostaje da vidimo kako ćemo reagovati. Nadam se da ćemo uspjeti da prevaziđemo taj strah i odigramo na višem nivou."

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