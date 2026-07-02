Nezaustavljiva Maja Ognjenović: Pretrčala 136 kilometara

Srpska odbojkašica Maja Ognjenović ostvarila je nevjerovatnu statistiku

Izvor: MN PRESS

Srpska odbojkašica Maja Ognjenović postala je sinonim za istrajnost, rekorde i velike uspjehe. Još jednom je pokazala zbog čega je neprikosnovena na terenu - statistika kaže da je u 40 mečeva pretrčala nevjerovatnih 136 kilometara.

Maja Ognjenović brani boje Skandićija, koji je objavio zanimljiv podatak iz minule sezone. Srpska reprezentativka pretrčala je 136 kilometara na 40 utakmica, otkrio je klub u kojem će Maja igrati i naredne sezone, četvrtu sezonu zaredom. Jasno je da su u timu prezadovoljni iskusnom Srpkinjom, a ostanak u Italiji potvrđuje jaku vezu između Ognjenovićeve i Skandićija.

Osim Maje, koja je kapiten tima, zapažene su bile i njene dvije saigračice. Ejveri Skiner je na 43 utakmice skočila 4842 puta, dok je Linda Nvakalor imala maksimalan skok od 0,75 metara.