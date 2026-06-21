Odbojkašice porazom završile turnir Lige nacija, mora bolje u Beogradu

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije završila je turnir Lige nacija porazom od SAD. U Beogradu očekuju bolje rezultate.

Izvor: Danilo Vigo / Zuma Press / Profimedia

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije porazom je završila drugi turnir Lige nacija koji se igra na Filipinima. Odbojkašice su izgubile od Sjedinjenih Američkih Država u jednom vrlo čudnom meču. Na kraju 3:1 za SAD, po setovima 25:22, 18:25, 25:16, 25:20.

S obzirom na to da Amerikanke imaju samo jedan poraz ove sezone u Ligi nacija, jedan osvojen set je i više nego dovoljan da odbojkašice zasluže pohvale, međutim ostaće žal jer je malo falilo da osvoje i dva.

U prvom setu srpske djevojke imaće su 19:15, međutim dozvolile su rivalkama da uđu u seriju, da prvo izjednače na 21:21, pa da zatim osvoje set. Slična situacija bila je viđena i u drugom setu, samo što su ovoga puta Srpkinje ostale koncentrisane do kraja i zasluženo su izjednačile, poslije čega su Amerikanke dodale gas i ubjedljivo dobile 3:1.

Kad se igra u Beogradu?

Srbija će u Beogradskoj Areni u okviru treće sedmice Lige nacija igrati protiv Bugarske (srijeda, 8. jul, 20.00), Francuske (četvrtak, 9. jul, 20.00), Nemačke (subota, 11. jul, 20.00) i Holandije (nedjelja, 12. jul, 20.00). To takođe znači da nećemo igrati protiv Brazila, Turske, Češke, Ukrajine i Kanade.

Plasman na Finalni turnir, koji će se odigrati od 22. do 26. jula u Makau, u Kini, pored domaćina izboriće još 7 reprezentacija.







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