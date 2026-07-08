Maja Ognjenović se vratila na teren, a Srbija je razbila Bugarsku.

Izvor: MN PRESS

Maja Ognjenović je dobila aplauze "Arene", a srpske odbojkašice su odigrale sjajan meč i rutinski dobile Bugarsku 3:0 (25:16, 25:19, 27:25) u Ligi nacija. Srbija je tako upisala treću pobjedu i došla do 11. mjesta na tabeli.

Poslije 700 dana smo vidjeli Maju Ognjenović na terenu u dresu Srbije, a najbolja u srpskom timu sa 16 poena bila je Zubić. Tica je imala 13, Kirov 9, Kurtagić 6, a Uzelac 5. Kod Bugarske Stojanova je imala 12, Naneva 9, a Milanova 7 poena.

Srbiju sada u četvrtak od 20 časova u Beogradu čeka meč sa Francuskom, a onda u subotu igra sa Njemicama i u nedjelju sa Holandijom. U tim mečevima Srbija će probati da dođe do mjesta u četvrfinalu.

Vidi opis Srbija zgazila Bugarsku: Maja Ognjenović se vratila poslije 700 dana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

U prvom setu je već na startu bilo 3:0, pa 6:2 za Srbiju i do kraja je prednost samo rasla pa je rutinski uzet prvi set. U drugom setu je ponovo Srbija povela 3:0, ali su se Bugarke vratile i držale egal do 13:13. Onda je uslijedila serija od 9:0 koja je prelomila i ponovo je to bilo vrlo ubjedljivo.

Najviše problema bilo je u trećeem setu kada su gošće u nekoliko navrata vodile, a tek serija poena je odlijepila srpski tim na 20:16. Stigle su tada Bugarke na 21:20 i uspjele su da dođu do 22:22 za dramatičnu završnicu. Selektor Terzić je tada tražio tajm-aut i na kraju se igralo na razliku.

Pogledajte 00:09 Maja Ognjenović zaigrala za Srbiju posle 700 dana Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

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