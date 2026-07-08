Maja Ognjenović se vratila na teren, a Srbija je razbila Bugarsku.
Maja Ognjenović je dobila aplauze "Arene", a srpske odbojkašice su odigrale sjajan meč i rutinski dobile Bugarsku 3:0 (25:16, 25:19, 27:25) u Ligi nacija. Srbija je tako upisala treću pobjedu i došla do 11. mjesta na tabeli.
Poslije 700 dana smo vidjeli Maju Ognjenović na terenu u dresu Srbije, a najbolja u srpskom timu sa 16 poena bila je Zubić. Tica je imala 13, Kirov 9, Kurtagić 6, a Uzelac 5. Kod Bugarske Stojanova je imala 12, Naneva 9, a Milanova 7 poena.
Srbiju sada u četvrtak od 20 časova u Beogradu čeka meč sa Francuskom, a onda u subotu igra sa Njemicama i u nedjelju sa Holandijom. U tim mečevima Srbija će probati da dođe do mjesta u četvrfinalu.
Srbija zgazila Bugarsku: Maja Ognjenović se vratila poslije 700 dana
U prvom setu je već na startu bilo 3:0, pa 6:2 za Srbiju i do kraja je prednost samo rasla pa je rutinski uzet prvi set. U drugom setu je ponovo Srbija povela 3:0, ali su se Bugarke vratile i držale egal do 13:13. Onda je uslijedila serija od 9:0 koja je prelomila i ponovo je to bilo vrlo ubjedljivo.
Najviše problema bilo je u trećeem setu kada su gošće u nekoliko navrata vodile, a tek serija poena je odlijepila srpski tim na 20:16. Stigle su tada Bugarke na 21:20 i uspjele su da dođu do 22:22 za dramatičnu završnicu. Selektor Terzić je tada tražio tajm-aut i na kraju se igralo na razliku.
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!