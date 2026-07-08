Odbojkašice Srbije neće računati na Tijanu Bošković u meču protiv Bugarske koji je na programu u sredu od 20 časova

Izvor: René Nijhuis / Alamy / Profimedia

Najbolja odbojkašica svijeta Tijana Bošković neće igrati za Srbiju u meču Lige nacija protiv Bugarske. Ovaj susret na programu je u srijedu od 20 časova u Beogradskoj areni.

Selektor Zoran Terzić potvrdio je da za prvu utakmicu u prestonici Srbije neće računati na Tijanu Bošković, Nađu Antonović i Mariju Miljević. Meč protiv Bugarske prvi je u nizu utakmica u Ligi nacija, a nakon ovog susreta srpske djevojke odmjeriće snage sa Francuskom, Njemačkom i Holandijom.

Vidi opis Srbija bez najveće zvijezde u Beogradu: Tijana Bošković neće igrati protiv Bugarske Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

U prvom meču u nizu u Beogradskoj areni igraće:

Dizači: Maja Ognjenović, Slađana Mirković

Korektori: Anja Zubić, Vanja Bukilić

Primači servisa: Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Nina Čajić, Branka Tica

Srednji blokeri: Hena Kurtagić, Maša Kirov, Minja Osmajić, Ljubica Milojević

Libera: Aleksandra Jegdić, Bojana Gočanin.

Bonus video:

Pogledajte 01:05:33 Priča za medalju: Milenko Tepić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)