Odbojkašice Srbije neće računati na Tijanu Bošković u meču protiv Bugarske koji je na programu u sredu od 20 časova
Najbolja odbojkašica svijeta Tijana Bošković neće igrati za Srbiju u meču Lige nacija protiv Bugarske. Ovaj susret na programu je u srijedu od 20 časova u Beogradskoj areni.
Selektor Zoran Terzić potvrdio je da za prvu utakmicu u prestonici Srbije neće računati na Tijanu Bošković, Nađu Antonović i Mariju Miljević. Meč protiv Bugarske prvi je u nizu utakmica u Ligi nacija, a nakon ovog susreta srpske djevojke odmjeriće snage sa Francuskom, Njemačkom i Holandijom.
Srbija bez najveće zvijezde u Beogradu: Tijana Bošković neće igrati protiv Bugarske
U prvom meču u nizu u Beogradskoj areni igraće:
- Dizači: Maja Ognjenović, Slađana Mirković
- Korektori: Anja Zubić, Vanja Bukilić
- Primači servisa: Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Nina Čajić, Branka Tica
- Srednji blokeri: Hena Kurtagić, Maša Kirov, Minja Osmajić, Ljubica Milojević
- Libera: Aleksandra Jegdić, Bojana Gočanin.
Bonus video:
(MONDO)