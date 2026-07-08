logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbija bez najveće zvijezde u Beogradu: Tijana Bošković neće igrati protiv Bugarske

Srbija bez najveće zvijezde u Beogradu: Tijana Bošković neće igrati protiv Bugarske

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Odbojkašice Srbije neće računati na Tijanu Bošković u meču protiv Bugarske koji je na programu u sredu od 20 časova

Tijana Bošković Izvor: René Nijhuis / Alamy / Profimedia

Najbolja odbojkašica svijeta Tijana Bošković neće igrati za Srbiju u meču Lige nacija protiv Bugarske. Ovaj susret na programu je u srijedu od 20 časova u Beogradskoj areni.

Selektor Zoran Terzić potvrdio je da za prvu utakmicu u prestonici Srbije neće računati na Tijanu Bošković, Nađu Antonović i Mariju Miljević. Meč protiv Bugarske prvi je u nizu utakmica u Ligi nacija, a nakon ovog susreta srpske djevojke odmjeriće snage sa Francuskom, Njemačkom i Holandijom.

U prvom meču u nizu u Beogradskoj areni igraće:

  • Dizači: Maja Ognjenović, Slađana Mirković
  • Korektori: Anja Zubić, Vanja Bukilić
  • Primači servisa: Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Nina Čajić, Branka Tica
  • Srednji blokeri: Hena Kurtagić, Maša Kirov, Minja Osmajić, Ljubica Milojević
  • Libera: Aleksandra Jegdić, Bojana Gočanin.

Bonus video: 

Pogledajte

01:05:33
Priča za medalju: Milenko Tepić
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tijana Bošković Odbojka Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC