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Srbija pružila žestok otpor Amerikancima, ali nije mogla do senzacije u Ligi nacija

Srbija pružila žestok otpor Amerikancima, ali nije mogla do senzacije u Ligi nacija

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Odbojkaška reprezentacija Srbije je poslije velike borbe izgubila od Amerike u Ligi nacija.

odbojkasi srbije izgubili od amerike u ligi nacija Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Odbojkaši Srbije su skupo "prodali kožu" i pokazali odličan otpor Amerikancima u Ligi nacija. Nažalost, nije to bilo dovoljno za senzaciju u francuskom Orelanu - 3:1 (25:12, 25:23, 24:26, 25:17).

Ono što može da zabrine selektora Georgea Krecua jeste povreda Alekse Bataka na početku četvrtog seta, pa je umjesto njega morao da igra Vuk Todorović. Srpski tim je izgubio, ali poslije dvije sedmice u Ligi nacija ima skor 4-4 i 12 osvojenih bodova.

U redovima "orlova" istakli su se Lazar Marinović sa 16, Pavle Perić sa 15 i Vuk Kulpinac sa 13, dok je na drugoj strani Metju Anderson osvojio 14 poena.

Sada slijedi mala pauza i sljedeći meč u Ligi nacija igraće 15. jula protiv Turske u Beogradu.

BONUS VIDEO:

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01:09
Odbojkašice Srbije
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Odbojka Srbija

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