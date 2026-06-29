Odbojkaška reprezentacija Srbije je poslije velike borbe izgubila od Amerike u Ligi nacija.

Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Odbojkaši Srbije su skupo "prodali kožu" i pokazali odličan otpor Amerikancima u Ligi nacija. Nažalost, nije to bilo dovoljno za senzaciju u francuskom Orelanu - 3:1 (25:12, 25:23, 24:26, 25:17).

Ono što može da zabrine selektora Georgea Krecua jeste povreda Alekse Bataka na početku četvrtog seta, pa je umjesto njega morao da igra Vuk Todorović. Srpski tim je izgubio, ali poslije dvije sedmice u Ligi nacija ima skor 4-4 i 12 osvojenih bodova.

Vidi opis Srbija pružila žestok otpor Amerikancima, ali nije mogla do senzacije u Ligi nacija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Lukasz Sobala / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: EPA, LUKASZ GAGULSKI/PAP Br. slika: 6 6 / 6 AD

U redovima "orlova" istakli su se Lazar Marinović sa 16, Pavle Perić sa 15 i Vuk Kulpinac sa 13, dok je na drugoj strani Metju Anderson osvojio 14 poena.

Sada slijedi mala pauza i sljedeći meč u Ligi nacija igraće 15. jula protiv Turske u Beogradu.

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Pogledajte 01:09 Odbojkašice Srbije Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)