Tužne vijesti potresle svijet sporta: Umro legendarni Argentinac

Preminuo je Danijel Kasteljani.

Izvor: Kenjiro Matsuo / AFLO / Profimedia

Jedan od najvećih simbola argentinske odbojke više nije sa nama. Odbojkaška federacija Argentine (FEVA) saopštila je da je u četvrtak, 25. juna, u 65. godini života preminuo Danijel Kasteljani, nakon duge i teške borbe sa opakom bolešću.

Kasteljani je rođen 21. marta 1961. godine u Buenos Ajresu, a tokom života je izgradio ime koje je ostavilo neizbrisiv trag u istoriji ovog sporta, kako na terenu, tako i pored njega. Igračku karijeru započeo je u klubovima GEBA i Boka Juniors, a kasnije je sa velikim uspjehom nastupao za brojne timove u Italiji, Brazilu i domovini.

Igrački uspjesi i istorijske bronze

Izvor: david mareuil / AFP / Profimedia

Nacionalni dres Argentine nosio je sa ponosom, a kapitensku traku reprezentacije dužio je u periodu od 1981. do 1988. godine. Bio je predvodnik slavne generacije koja je na Svjetskom prvenstvu u Buenos Ajresu 1982. godine stigla do bronzanog odličja. Isti uspjeh, osvajanje istorijske bronze, ponovio je sa nacionalnim timom i na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine.

Vrhunski rezultati na trenerskoj klupi

Nakon što je okačio patike o klin, Kasteljani je odmah uplovio u trenerske vode, gdje je bio podjednako uspješan. Na klupi muške selekcije Argentine sjedio je od 1993. do 1999. godine. U tom periodu uspio je da odvede tim na Olimpijske igre u Atlanti 1996, dok je godinu dana ranije, na Panameričkim igrama u Mar del Plati, osvojio zlatnu medalju.

Njegov trenerski kvalitet brzo je prepoznat širom svijeta, a najveći uspjeh na međunarodnoj sceni ostvario je 2009. godine, kada je reprezentaciju Poljske odveo do titule prvaka Evrope.

Tokom bogate klupske karijere vodio je neke od najznačajnijih svjetskih timova. Sa ekipom Bolivara uzeo je dvije titule u Argentini, dok je poljski SKRA Belhatov predvodio do čak pet trofeja. Dubok trag ostavio je i na klupama italijanske Peruđe i turskog Fenerbahčea.

Borba sa bolešću i rad do posljednjeg dana

Kasteljani je javnosti otkrio da boluje od raka 2023. godine, neposredno nakon što je postavljen za selektora ženske reprezentacije Argentine, popularnih "panterki". Iako se suočavao sa teškom bolešću, nije želio da se povuče. Nastavio je sa radom, vođen željom da pripremi ekipu za Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine.

Pod njegovom komandom, ženska selekcija Argentine ostvarila je istorijske rezultate: osvojen je prvi trofej Panameričkog kupa, izboreno je finale Južnoameričkog prvenstva, a djevojke su pružile i snažan otpor u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Parizu.

Emotivni oproštaj domovine

Od velikana su se emotivnim riječima oprostili zvaničnici i sportske organizacije.

"Kasteljani je bio neprikosnoveni lider na terenu i van njega, obilježivši istoriju moderne odbojke. Njegovo znanje, ljudske vrijednosti i nasljeđe zauvijek će živjeti u sjećanju argentinskog sporta", navodi se u saopštenju Odbojkaške federacije Argentine (FEVA).

Počast legendi odao je i Olimpijski komitet Argentine:

"Sa velikom tugom smo primili vijest o odlasku Danijela Kasteljanija, osvajača olimpijske bronze iz Seula i vanserijskog trenera. Njegova strast, posvećenost i liderstvo ostaju trajno utkani u istoriju naše odbojke. Porodici i prijateljima upućujemo najdublje saučešće."

Sposobnost da podjednako uspješno sija i kao igrač i kao strateg svrstala je Danijela Kasteljanija među najveće figure u istoriji svjetske odbojke, a njegovo ime ostaće trajno upisano u analima ovog sporta.