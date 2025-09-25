Preminuo legendarni Braco Janković: Za Jugoslaviju odigrao 135 mečeva

Slavni odbojkaš Vladimir "Braco" Janković, reprezentativac i selektor Jugoslavije, preminuo u 85. godini.

Izvor: OSS/Printscreen

Vladimir "Braco" Janković, nekadašnji odbojkaški reprezentativac i trener, preminuo je u 85. godini. Janković je rođen u Vukovaru, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu 1965. Titulu magistra je stekao 1976, a doktorsku disertaciju odbranio 1985.

Igrao je u OK Borovo, OK Vukovar i AOKk Mladost iz Zagreba do 1971. godine, kada odlazi u Italiju. Igračku karijeru je završio 1973. u AOK Mladost. Za reprezentaciju Jugoslavije je odigrao 135 utakmica. Na svjetskim prvenstvima je odigrao 33 meča (1962, 1966. i 1970), a na evropskim prvenstvima 27 utakmica (1963, 1967. i 1971. godine). Osvojio je zlatnu medalju na Mediteranskim igrama 1967. u Tunisu.

Trenersku karijeru je počeo u AOK Mladost u Zagrebu, a zatim je trenirao Pionir iz Novog Mesta, Petrarku iz Padove, Panini iz Modene, Brešu, Novi Zagreb, Azeni iz Velike Gorice i Dinamu iz Pančeva. Bio je prvi trener muške seniorske reprezentacije Jugoslavije u sezoni 1983/1984, a bio je i selektor Hrvatske i Slovenije.

Dobitnik je ordena Reda Danice Hrvatske za sport "Franjo Bučar", najviše priznanje koje Hrvatska dodjeljuje za vrhunske sportske rezultate i izuzetan doprinos za razvoj sporta.

Vrijeme i mjesto sahrane Vladimira Brace Jankovića biće naknadno saopšteno.