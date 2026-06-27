Srbija bez šanse protiv olimpijskog šampiona Francuske

Reprezentacija Srbije doživela je ubedljiv poraz od selekcije Francuske bez dvojice bitnih igrača u Ligi nacija.

Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Srbija je doživjela ubjedljiv poraz od olimpijskog šampiona u Ligi nacija. Francuska je slavila prilično lako - 3:0 (25:23, 25:16, 25:22). Čak i da je ekipa Georgea Krecua bila u najjačem sastavu ne bi bila favorit u ovom meču, ali bez dvojice bitnih igrača nije moglo.

Prvi korektor tima Veljko Mašulović nije mogao da igra zbog povrede, dok startni primač servisa Lazar Marinović nije mogao da igra zbog svadbe. Imao je unaprijed zakazanu svadbu i morao je da se vrati u Beograd. Bez njih je bilo još teže.

Najbolji poenter u srpskom timu bio je Vuk Kulpinac sa devet, Aleksandar Šoša, Aleksandar Stefanović i Nikola Brborić dodali su po šest. Na drugoj strani je Matis Eno imao 12. Još jedan meč igraće u Francuskoj, protiv Amerike u nedjelju (20.30).

Poslije toga slijedi dvonedjeljna pauza, pa će uslijediti treća nedjelja Lige nacija u Beogradu. Srbija trenutno ima skor 4-3.

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(MONDO)