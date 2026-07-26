Crvena zvezda zaradila od transfera Kangve

Kings Kangva će karijeru da nastavi u Panatinaikosu za četiri miliona i od toga će procenti pripasti i srpskom klubu koji ga je prodao u Izrael.

Izvor: MN PRESS

Kings Kangva je dogovorio vjerovatno i najveći transfer u karijeri. Iz Hapoel Berševe se seli u Panatinaikos i obeštećenje će iznositi četiri miliona evra. To je vijest koja je obradovala i Crvenu zvezdu i čelnike srpskog kluba.

Zašto? Zato što je prilikom prodaje reprezentativca Zambije za 800.000 evra u ljeto 2024. godine dogovorena i klauzula od 20 odsto od naredne prodaje. To znači da će od transfera u Panatinaikos crveno-bijeli inkasirati isti iznos za koliko su ga prodali.

Inače, dogovoreno je i da se Kangva poslije potpisa vrati u Hapoel i odigra revanš meč u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Vikingura.

Zanimljivo je i da je na neki način "pobjegao" od Zvezde. Naime, ako nadoknade minus iz prvog meča (poraz od 2:1) prolaze dalje i onda će igrati protiv Zvezde koja je deklasirala Larn u prvom meču (4:0) i čeka je formalnost u revanšu.