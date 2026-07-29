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Niko neće da igra, a napali Novaka od 39 godina: "Kako je moguće da ga ne razumijete?"

Niko neće da igra, a napali Novaka od 39 godina: "Kako je moguće da ga ne razumijete?"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković, Karlos Alkaraz i Janik Siner povukli su se sa mastersa u Montrealu, a trener Greg Rusedski brani njihove odluke kao opravdane.

Greg Rusedski o neigranju Đokovića Sinera i Alkaraza u Montrealu Izvor: Li Ying / Xinhua News / Profimed

Novak Đoković, Karlos Alkaraz i Janik Siner objavili su da neće učestvovati na mastersu u Montrealu ("Rodžers kup") koji se igra od 1. do 13. avgusta, što je snažan udarac na jedan od najstarijih turnira na svijetu. Više je razloga za njihovo odustajanje, od Alkarazove povrede koja nije potpuno zaliječena, ali i tajminga koji ne odgovara ni Sineru i Đokoviću, činjenice da je u pitanju turnir koji se igra dvije nedjelje, dok se organizatori nisu proslavili ni budžetom.

Zbog toga su mnogi uzeli sebi za pravo da kritikuju njih trojicu, ali u odbranu je odmah "uskočio" teniski trener Greg Rusedski koji smatra da su njihovi razlozi sasvim opravdani.

Govoreći u svom podkastu"Off Court with Greg", Rusedski je poručio:

"Pa, pogledajmo šta se desilo Sineru u Parizu, na Rolan Garosu. Osvojio je sve turnire iz serije masters prije toga. A onda je u Parizu bio malo umoran. Tako da sada gleda kako da se pripremi za pobjedu u Njujorku. Želi da osvoji drugi grend slem ove godine. Želi ponovo da bude prvi teniser svijeta na kraju godine. A to je jednostavno predugo", objasnio je Sinerovo odsustvo poznati trener.

Primijetio je i da su mnogi igrači odabrali Vašington umjesto Montreala, pošto traje upola kraće, dok je mnogima mnogo bitniji Sinsinati. Odmah iza ugla je onda i US Open.

"U moje vreme je bilo mnogo lakše. Igraš Sinsinati jednu nedjelju. Montreal je bio jednu nedelju ili Toronto, kojim god redom da je išlo. Nedjelja pauze, pa onda US Open. Previše je biti odsutan toliko vremena, niko ne želi da izgori prije US Opena i njihove odluke imaju smisla", napominje Rusedski.

Razumije i Novaka Đokovića

Izvor: Lev Radin / Sipa USA / Profimedia

Dok je Siner propustio priliku da osvoji sve masters titule u jednoj kalendarskoj godini, Novak Đoković se povukao jer čuva snagu za US Open, kao što je bio slučaj i prošle godine.

"Razumijem zašto su se velika imena povukla, posebno Novak Đoković. Mislim, on je jedva igrao tenis ove godine, a i dalje je stigao do finala Australijan opena i polufinala Vimbldona. A sa 39 godina, možeš da biraš gdje ćeš igrati", rekao je Rusedski i dodao: "Naravno, izostanak Sinera i Alkaraza je ogroman udarac za turnir".

"Razumijem i zašto su direktori turnira razočarani. Bijesni su jer je prošle godine direktor turnira rekao: 'Gledajte, dovešćemo Alkaraza i Sinera sljedeće godine.' To se nije dogodilo dvije godine zaredom. To šteti događaju. I svi se žale na masterse od dvije nedjelje. Ovo je savršen primjer zašto oni ne funkcionišu. Ali igrači su htjeli više novca. I dobili su više novca zahvaljujući tome što su napravili duže događaje i veću zaradu".

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Tagovi

Novak Đoković Karlos Alkaraz Janik Siner Tenis Greg Rusedski

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