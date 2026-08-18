Ne igra za Zvezdu, a na cijeni: Stigla još jedna ponuda u Ljutice Bogdana

Mahmudu Bađo, fudbaler Crvene zvezde, nije odigrao ni minut ove sezone, ali ima ponudu iz Belgije od Kortrajka za pozajmicu.

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Gambijski fudbaler Mahmudu Bađo nije odigrao ni minut ove sezone za Crvenu zvezdu nakon što ga je "precrtao" trener Dejan Stanković, više nego nezadovoljan zalaganjem mladog fudbalera na utakmicama i na treninzima, ali to ne znači da za njega ne postoje ponude iz inostranstva.

Prema informacijama koje stižu iz Belgije, preciznije od novinara Saše Tavolijerija, specijalizovanog za transfere, za Mahmudua Bađa zainteresovan je tamošnji prvoligaš Kortrajk.

Šta nudi Kotrajk za Bađa?

Navodno, Kortrajk želi da pozajmi Mahmudua Bađa na godinu dana. Servisirali bi njegovu platu i ne bi platili obeštećenje prilikom pozajmice, s tim da traže da na kraju sezone mogu da ga otkupe za 1,5 miliona evra. S obzirom na to da je Zvezda prije godinu dana platila Bađa čak 3,5 miliona evra Dunajskoj Stredi iz Slovačke, malo je vjerovatno da će pristati na takve uslove.

Uz sve to, vidjećemo da li će Bađo dobiti "drugu šansu" na stadionu "Rajko Mitić" pošto je ekipu preuzeo novi trener i odmah je Rijera odlučio da igrači koji su trenirali u tzv. kavezu počnu da rade sa prvim timom.

Prošle sezone Bađo je za Zvezdu odigrao 23 utakmica i na njima je zabilježio gol i asistenciju.