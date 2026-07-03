Zvezda šalje promašaj od 3,5 miliona na Karaburmu: Dosta ga je Dejan Stanković opominjao

Dejan Stanković je više puta upozoravao na Bađovu nedovoljnu angažovanost, a sada se očekuje njegov odlazak na Karaburmu.

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Dva puta u posljednjih nekoliko mjeseci Dejan Stanković digao je glas zbog nezalaganja mladih igrača sa klupe, a prije svega to se odnosilo na Mahmudua Bađa. Čuli smo trenera Zvezde koji je kiptio od bijesa poslije osvajanja šampionske titule kada kod Bađa nije bilo potrebne gladi, ponovio je isto to i na pripremama u Austriji, a treće "recke" neće biti.

Mahmudu Bađo odlazi iz Crvene zvezde i to najvjerovatnije na pozajmicu u OFK Beograd, nakon što mu je prvo propao transfer u Poljsku, piše "Mozzart Sport".

Zaglembje iz Lubina raspitivalo se za Bađa, željelo je da ga dovede na pozajmicu bez klauzule o obaveznom otkupu, poslije čega se Zvezda ipak predomislila i stopirala posao. Najvjerovatnija opcija je dakle selidba u OFK Beograd sa kojim Zvezda već duže vrijeme sarađuje na ovaj način, pa je između ostalog zaradila i 1,5 miliona evra od Balše Popovića koji nikada nije stajao na golu crveno-bijelih.

Vidjećemo da li će i Bađo na kraju stopama brojnih drugih fudbalera koji su iz Zvezde išli na Karaburmu, prije svega mladi domaći igrači, ali i stranci kao što su Edmund Ado, Jegor Prucev...

Skup promašaj Zvezde

Izvor: MN PRESS

Prošlog ljeta Mahmudu Bađo stigao je za čak 3,5 miliona evra iz Dunajske Strede i malo je reći da se do sada nije uklopio. Uglavnom je ulazio sa klupe, igrao je neuverljivo, bojažljivo, a najveći problem je odnos prema treningu, zbog čega rijetko i dobija priliku da igra.

Bađo ima samo 21 godinu doduše, a prošle sezone je za Zvezdu nastupio na 23 utakmice (manje od hiljadu minuta) i zabilježio je po gol i asistenciju.