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Stefan Leković ostaje u Portugalu: Milion evra stiže u ratama na Marakanu

Stefan Leković ostaje u Portugalu: Milion evra stiže u ratama na Marakanu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Dijete Crvene zvezde Stefan Leković ostaje u Portugalu, pošto je Estrela Amadora platila za njegovu "slobodu".

Stefan Leković ostaje u Portugalu Izvor: MN PRESS

Stefan Leković definitivno je napustio Crvenu zvezdu, pošto ga je nakon pozajmice otkupila portugalska Estrela Amadora.

Mladi reprezentativac Srbije je prethodno bio na pozajmici Viljarealu i Monci, da bi ovog puta ostavio bolji utisak i izborio se za svoje mjesto u timu. Potpisao je trogodišnji ugovor, što je znak da na njega ozbiljno računaju u budućnosti.

Estrela je platila 250.000 evra za šestomjesečnu pozajmicu srpskom šampionu, dok će za kupovinu uplatiti još milion evra, što će platiti u ratama, navode tamošnji mediji.

Leković je prošle sezone odigrao devet utakmica za Estrelu kao starter postigao dva gola, jedan od dva pogotka je bio ključni za opsatanak u eliti.

Leković je dijete Crvene zvezde, za prvi tim je odigrao 38 utakmica, ali nikada nije uspio da se izbori za veću šansu. U karijeri je još nosio dresove Grafičara, Viljareala i Monce.

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Tagovi

FK Crvena zvezda Stefan Leković

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