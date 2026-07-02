Dijete Crvene zvezde Stefan Leković ostaje u Portugalu, pošto je Estrela Amadora platila za njegovu "slobodu".
Stefan Leković definitivno je napustio Crvenu zvezdu, pošto ga je nakon pozajmice otkupila portugalska Estrela Amadora.
Mladi reprezentativac Srbije je prethodno bio na pozajmici Viljarealu i Monci, da bi ovog puta ostavio bolji utisak i izborio se za svoje mjesto u timu. Potpisao je trogodišnji ugovor, što je znak da na njega ozbiljno računaju u budućnosti.
Estrela je platila 250.000 evra za šestomjesečnu pozajmicu srpskom šampionu, dok će za kupovinu uplatiti još milion evra, što će platiti u ratama, navode tamošnji mediji.
Stefan Leković ostaje u Portugalu: Milion evra stiže u ratama na Marakanu
Stefan Leković u dresu Zvezde.
Leković je prošle sezone odigrao devet utakmica za Estrelu kao starter postigao dva gola, jedan od dva pogotka je bio ključni za opsatanak u eliti.
Leković je dijete Crvene zvezde, za prvi tim je odigrao 38 utakmica, ali nikada nije uspio da se izbori za veću šansu. U karijeri je još nosio dresove Grafičara, Viljareala i Monce.