Dijete Crvene zvezde Stefan Leković ostaje u Portugalu, pošto je Estrela Amadora platila za njegovu "slobodu".

Izvor: MN PRESS

Stefan Leković definitivno je napustio Crvenu zvezdu, pošto ga je nakon pozajmice otkupila portugalska Estrela Amadora.

Mladi reprezentativac Srbije je prethodno bio na pozajmici Viljarealu i Monci, da bi ovog puta ostavio bolji utisak i izborio se za svoje mjesto u timu. Potpisao je trogodišnji ugovor, što je znak da na njega ozbiljno računaju u budućnosti.

Estrela je platila 250.000 evra za šestomjesečnu pozajmicu srpskom šampionu, dok će za kupovinu uplatiti još milion evra, što će platiti u ratama, navode tamošnji mediji.

Vidi opis Stefan Leković ostaje u Portugalu: Milion evra stiže u ratama na Marakanu Stefan Leković u dresu Zvezde. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: SS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 5 / 5

Leković je prošle sezone odigrao devet utakmica za Estrelu kao starter postigao dva gola, jedan od dva pogotka je bio ključni za opsatanak u eliti.

Leković je dijete Crvene zvezde, za prvi tim je odigrao 38 utakmica, ali nikada nije uspio da se izbori za veću šansu. U karijeri je još nosio dresove Grafičara, Viljareala i Monce.