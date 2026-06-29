Zvezda prodala otpisanog igrača za 5.000.000 evra: Marin napunio kasu i pošao po zamjenu

Marko Marin je napunio kasu Crvene zvezde prodajom Felisija Milsona i sada će tražiti novo pojačanje na krilnim pozicijama.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je prodala još jednog igrača! Dok je na pripremama ekipa igrala sa Slovanom sportski direktor Marko Marin je zaključio sjajan posao i prodao je krilnog napadača Felisija Milsona.

Reprezentativac Angole je otišao u Ujedinjene Arapske Emirate i igraće u Al Džaziri, a Crvena zvezda će inkasirati 5.000.000 evra i uspeće crveno-bijeli da povrate novac koji su uložili u njega kada je dolazio iz Makabija iz Tel Aviva na ljeto 2024. godine.

Nekadašnji fudbaelr Maritima, Nižnjeg Novgoroda i Ankaragučia bio je u Al Džaziri na pozajmici i očigledno je ostavio dobar utisak, a u Crvenoj zvezdi je na 63 utakmice u svim takmičenjima postigao 10 golova.

Probalo se, nije išlo

Isprobavan je na obje krilne pozicije, ali je na kraju ispao iz konkurencije i sada će uprava crveno-bijelih i sportski sektor sa Markom Marinom na čelu ovaj novac moći da iskoriste za dovođenje nekog pojačanja na krilnoj poziciji.

Ipak, na Marakani nije ostavio dubok trag i nije opravdao velika očekivanja i često nije bio u prvom planu kod trenera, pa će Zvezda njegovim transferom vratiti veći dio uloženog novca i rasteretiti igrački kadar i osloboditi se igrača koji nije bio u planu kod trenera Dejana Stankovića.