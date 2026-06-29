Zvezda prodala otpisanog igrača za 5.000.000 evra: Marin napunio kasu i pošao po zamjenu

Marko Marin je napunio kasu Crvene zvezde prodajom Felisija Milsona i sada će tražiti novo pojačanje na krilnim pozicijama.
Crvena zvezda je prodala još jednog igrača! Dok je na pripremama ekipa igrala sa Slovanom sportski direktor Marko Marin je zaključio sjajan posao i prodao je krilnog napadača Felisija Milsona.
Reprezentativac Angole je otišao u Ujedinjene Arapske Emirate i igraće u Al Džaziri, a Crvena zvezda će inkasirati 5.000.000 evra i uspeće crveno-bijeli da povrate novac koji su uložili u njega kada je dolazio iz Makabija iz Tel Aviva na ljeto 2024. godine.
Nekadašnji fudbaelr Maritima, Nižnjeg Novgoroda i Ankaragučia bio je u Al Džaziri na pozajmici i očigledno je ostavio dobar utisak, a u Crvenoj zvezdi je na 63 utakmice u svim takmičenjima postigao 10 golova.
Probalo se, nije išlo
Isprobavan je na obje krilne pozicije, ali je na kraju ispao iz konkurencije i sada će uprava crveno-bijelih i sportski sektor sa Markom Marinom na čelu ovaj novac moći da iskoriste za dovođenje nekog pojačanja na krilnoj poziciji.
Ipak, na Marakani nije ostavio dubok trag i nije opravdao velika očekivanja i često nije bio u prvom planu kod trenera, pa će Zvezda njegovim transferom vratiti veći dio uloženog novca i rasteretiti igrački kadar i osloboditi se igrača koji nije bio u planu kod trenera Dejana Stankovića.