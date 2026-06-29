Zvezda bila pred porazom na startu priprema: Katai i Mateus sačuvali remi

Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su protiv Slovana iz Bratislave na početku priprema za novu sezonu.

Izvor: Arenasport

Crvena zvezda je na početku priprema za novu sezonu odigrala neriješeno sa ekipoom Slovana iz Bratislave 1:1 (0:0). Isprobao je manje igrača nego što se očekivalo Dejan Stanković, a malo je falilo Crvenoj zvezdi da izgubi ovaj meč.

Nakon što je povela golom Aleksandra Kataija u drugom dijelu igre mogla je i do poraza pošto je prvo Pokorni izjednačio, a onda je na dva minuta do kraja meča slovenački napadač Andraž Šporar bio u šansi da preokrene na 2:1. Ipak ostalo je 0:0.

Najviše što može da brine trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića nakon ovog meča su problemi u odbrani gdje je Tebo Učena mogao da postigne autogol, a Mateuš Magaljaeš je imao problema sa povredom. Ipak završio je ovaj meč.