Zvezda bila pred porazom na startu priprema: Katai i Mateus sačuvali remi

Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su protiv Slovana iz Bratislave na početku priprema za novu sezonu.
Crvena zvezda je na početku priprema za novu sezonu odigrala neriješeno sa ekipoom Slovana iz Bratislave 1:1 (0:0). Isprobao je manje igrača nego što se očekivalo Dejan Stanković, a malo je falilo Crvenoj zvezdi da izgubi ovaj meč.
Nakon što je povela golom Aleksandra Kataija u drugom dijelu igre mogla je i do poraza pošto je prvo Pokorni izjednačio, a onda je na dva minuta do kraja meča slovenački napadač Andraž Šporar bio u šansi da preokrene na 2:1. Ipak ostalo je 0:0.
Najviše što može da brine trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića nakon ovog meča su problemi u odbrani gdje je Tebo Učena mogao da postigne autogol, a Mateuš Magaljaeš je imao problema sa povredom. Ipak završio je ovaj meč.