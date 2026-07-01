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Egipatski talenat na korak od Crvene zvezde

Egipatski talenat na korak od Crvene zvezde

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda naciljala je pojačanje iz Egipta i prema svemu sudeći, ne žali resurse.

crvena zvezda dovodi hameda abdulaha iz egipta Izvor: Rodrigo ARANGUA / AFP / Profimedia

Crvena zvezda pronašla je pojačanje u Egiptu. Kako tamošnji mediji javljaju, iz Ljutice Bogdana naciljali su Hameda Abdulaha, koji ima 20 godina, brani boje mlade reprezentacije rodne zemlje i već je uspio da privuče pažnju Dejana Stankovića.

Fudbalski novinar Ibrahim Fajek najavio je da bi mladi, atraktivni fudbaler uskoro mogao da obuče crveno-bijeli dres šampiona Srbije. Kako se navodi, Zvezda bi Abdulaha dovela na pozajmicu i za nju platila između 200.000 i 350.000 dolara. Ujedno, srpski klub bi zadržao opciju da ugovor otkupi za 1.500.000 dolara, ali postoji i šansa da se mladi talenat kasnije proda, a u tom scenariju Zvezda bi iskeširala 1.850.000 dolara.

Kada je u pitanju mladi fudbaler Egipta, Abdulah je prošle sezone za Enpi odigrao 34 utakmice. O talentu ovog igrača govori i činjenica da je najprije ulazio s klupe, ali je ubrzo zauzeo mjesto u startnoj postavi, a sezonu je završio sa dva gola i tri asistencije.

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

 (MONDO)

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Tagovi

FK Crvena zvezda Egipat

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