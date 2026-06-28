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Crvena zvezda i Partizan uveličali 100 godina Sloge iz Gornjih Podgradaca

Crvena zvezda i Partizan uveličali 100 godina Sloge iz Gornjih Podgradaca

Autori Nebojša Šatara Autori mondo.ba/RTRS
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Fudbalski klub Sloga iz Gornjih Podgradaca proslavila je vijek postojanja najprije svečanom akademijom, na kojoj je promovisana klupska monografija, autora Slobodana Borjanovića, a potom i turnirom na kojem su učestovali veterani Crvene zvezde i Partizana.

sloga.jpg Izvor: X/Црвена звезда - Славни дани наше прошлости

Brojna poznata imena fudbalskih asova sa prostora bivše Jugoslavije došla su na stadion "Doktor Milutin Vučkovac" u Gornje Podgradce da uveličaju sto godina postojanja Sloge.

u Gornjim Podgradcima su bili Dušan Savić, Vladimir Petrović Pižon, Cvjetin Blagojević, Boško Đurovski i mnogi drugi.

"Znamo da su ovdje većinom veliki zvezdaši, tako da se Crvena zvezda radosno odazvala ovom pozivu da naši veterani dođu i odigraju jednu prijateljsku utakmicu", rekao je Pižon za Radio-televiziju Republike Srpske.

Njegov nekadašnji saigrač, golgeter Dule Savić rekao je da je došao iz poštovanja jer klub slavi stoti rođendan.

"Nije malo doživjeti jedan vijek postojanja. Zvezda je uvijek izlazila u susret u takvim situacijama. Mi - Pižon, Boško, Filipović i ja, kao i svi ostali - s radošću smo danas ovdje, pogotovo što je ovo naš narod u Republici Srpskoj", dodao je Savić.

Goran Kadenić iz Partizana je istakao da su crno-bijeli došli u sredinu koja je posvećena fudbalu.

"Prije svega, imati 100 godina u svojoj tradiciji predstavlja događaj koji bi, mislim, i šire neko trebao obilježiti, a ne samo ova okolina i Gornji Podgradci", podvukao je Kadenić.

U taboru Sloge su svi srećni i zadovoljni, ali i ponosni što su ugostili "vječite rivale".

"Reći 100 godina, mislim da samo po sebi dovoljno govori. To je jedan ljudski vijek. Pogledajte samo ovdje koliko ljudi ima i to sve govori. Sve djeluje impresivno i fenomenalno", istakao je Milan Ljepojević iz domaćeg tima.

Na stadionu se prema izvještaju RTRS-a okupilo par stotina gledalaca po izuzetno vrućem vremenu, a crveno-bijeli su stigli u Gornje Podgrace pojačani sa predsjednikom Svetozarom Mijailovićem i sportskim direktorom Markom Marinom, koji je porijeklom iz ovog mjesta pored Gradiške.

(MONDO)

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Tagovi

FK Crvena zvezda FK Partizan Vladimir Petrović Pižon Dušan Savić

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